Завязываются в узел. Ученые рассказали, как на самом деле спят жирафы с их длинными шеями

Едва ли в животном мире есть нечто более уморительное, чем смотреть на то, в каких смешных позах порой вынуждены спать эти животные.

Жирафы — огромные животные, которые достигают в высоту от 4,8 до 5,5 метров. Из-за того, что эти животные постоянно подвержены угрозе со стороны хищников, они научились спать очень мало и, как правило, на ногах, чтобы быть готовыми бежать, если того потребует момент, пишет IFLScience.

Однако в определенных фазах сна им весьма сложно удержать свою длинную шею, а потому жирафы принимают весьма странные и комичные позы, чтобы справиться со своей необычайно длинной шеей. По словам смотрителя жирафов в лондонском зоопарке ZSL Бекки Киф, эти животные в целом спят чрезвычайно мало — в общей сложности около 4 часов в сутки.

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При этом сон этих жирафов весьма дробный и происходит короткими всплесками продолжительностью около 5 минут. Исследователи отмечают, что это связано с тем, что жирафы являются добычей, и сон в течение длительного времени попросту подвергает их большему риску нападения хищников.

Однако самое интересное начинается, когда наступает фаза сна с быстрыми движениями глаз (БДГ), которая ранее считалась для млекопитающих и птиц, однако позже была обнаружена у пауков и предположительно есть у рептилий.

Жирафы спят в самых причудливых позах Фото: Shutterstock

Каф отмечает, что в большинстве случае жирафы в действительности спят стоя, однако порой они также могут садиться спать. Когда животные впадают в фазу сна с быстрым движением глаз, которая длится всего около минуты, они теряют способность поддерживать собственную голову. Тут то и начинается самое смешное: порой их головы оказываются на спине, склоняются набок или висят в S-образной форме.

Исследователи отмечают, что жирафы используют свои задние конечности в качестве подушек, чтобы держать голову на одном месте, пока они погружаются в фазу быстрого сна. Фактически именно эта фаза сна играет решающее значение и является важной для закрепления воспоминаний и обучения. Именно поэтому для животных, в особенности молодых особей, это столь важная часть сна.

Дело в том, что столь невероятно длинные шеи весьма усложняют процесс подъема с земли — животным требуется много усилий, а потому сон на земле ограничивается лишь одной фазой сна.

Отметим, что ранее исследователи полагали, что невероятно длинные шеи развились у жирафов в результате эволюции, чтобы дотягиваться до листвы выше, чем конкурирующие виды. Однако позже исследователи выдвинули новую теорию: столь длинной шеей жирафы обязаны древнему вымершему предку, который использовал голову в качестве тарана. Предполагается, что эти битвы укрепили шею, создав эволюционное давление на более длинные шеи. К слову, ученые отмечают, что подобное поведение у самцов встречается и сегодня, когда они качают головами друг на друга, соревнуясь за самку.

Ранее Фокус писал о том, что жирафы с крохотным мозгом принимают решения также, как и люди.