Женщина жила 45 тыс. лет назад: ученые реконструировали лицо древнейшего современного человека (фото)

Новая реконструкция лица показывает, как выглядела женщина, которая является самым древним современным человеком, геном которого секвенировали.

Еще в 1950 году археологи обнаружили в одной из пещер в Чехии расколотый на две части череп человека. Изначально ученые решили, что это два разных черепа, которые принадлежали двум разным людям. Через несколько десятилетий исследователи провели секвенирование генома, извлеченного из черепа и выяснили, что этот череп принадлежал женщине, которая жила 45 тысяч лет назад. Сейчас считается, что женщина, которую назвали Zlatý kůň (в честь местной горы), является самым древним анатомически современным человеком, геном которого когда-либо секвенировали. Теперь же группа ученых, которые занимаются воссозданием внешнего вида древних людей представили свою реконструкцию лица этой древней женщины, пишет Live Science.

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Анализ ДНК Zlatý kůň позволил ученым выяснить, что ее геном частично состоит из генетического материала неандертальцев. Если быть точнее, то ученые обнаружили примерно 3% такого материала. Археологи считают, что эта женщина была представителем тем ранних современных людей, которые скорее всего скрещивались с неандертальцами.

Останки женщины Zlatý kůň Фото: Wikipedia

Но как выглядела эта женщина или скорее, как она могла выглядеть? На этот вопрос попытались ответить авторы новой лицевой реконструкции, которая была создана под руководством известного эксперта по графике Сисеро Мораиса из Бразилии.

Сложность в создании этой реконструкции состояла в том, что в черепе древней женщины отсутствует большая часть его левой стороны Фото: Live Science

По словам Мораиса, сложность в создании этой реконструкции состояла в том, что в черепе древней женщины отсутствует большая часть его левой стороны. Ученый считает, что скорее всего после смерти какой-то хищник, возможно волк, нашел труп и съел эту часть головы вместе с костями.

В ходе исслдеования ученые смогли получить новое цифровое лицо Фото: Live Science

Исследователи провели компьютерную томографию черепа и собрали данные, которые касаются формы и размера головы других древних людей, живших примерно в этот период. После того, как было проведено сравнение полученного изображения еще и с компьютерными томографиями современных женщин, ученые смогли получить новое цифровое лицо.

Реконструкция лица Zlatý kůň Фото: Live Science

По словам Мораиса, некоторые ученые раньше считали, что этот череп принадлежал мужчине потому, что сбивает с толку очень крепкая нижняя челюсть. Такая форма челюсти больше похожа на ту, которая была у неандертальцев, а не у людей.

Чтобы лицо выглядело более "живым", исследователи предоставили женщине темный оттенок кожи, сделали ее глаза открытыми, а также украсили голову волосами Фото: Live Science

Также исследование показало, что полость в черепе, где размещается мозг, у Zlatý kůň больше, чем у людей, что также говорит о том, что эта женщина имела больше сходства с неандертальцами.

Для того, чтобы получить максимально реалистичное лицо древней женщины, ученые сначала создали его с закрытыми глазами, без волос, а также с обесцвеченной кожей. Чтобы лицо выглядело более "живым", исследователи предоставили женщине темный оттенок кожи, сделали ее глаза открытыми, а также украсили голову волосами. Ученые решили, что у этой женщины могли быть также темные вьющиеся волосы и карие глаза.

Ученые решили, что у этой женщины могли быть также темные вьющиеся волосы и карие глаза. Фото: Live Science

Авторы новой реконструкции говорят, что данные предыдущих исследований не могут дать ответ на то, какой был цвет кожи у этой женщины, какими были мягкие ткани на ее лице и какую форму имели некоторые другие особенности физиологии.

Фокус уже писал о том, что недавно ученые создали реконструкцию лица женщины, которая жила 4000 лет назад на территории современной Шотландии.