Забытая история. Первая кукла Барби полетела в космос в рамках секретной миссии Пентагона (фото)

Оказалось, что две куклы Барби, которые недавно были выставлены в музее Смитсоновского института не первые, кто летал в космос.

На выставке в Центре Стивена Удвара-Хейзи в штате Вирджиния, США, который является подразделением Национального музея воздухоплавания и астронавтики (находится в Вашингтоне и управляется Смитсоновским институтом) была представлена пара кукол Барби. В описании сказано, что это первые куклы Барби, которые полетели в космос в 2022 году и пробыли на Международной космической станции несколько месяцев. Но оказалось, что первой куклой Барби, побывавшей на орбите, была игрушка компании Mattel, которая отправилась в космос в рамках секретной миссии Пентагона еще в 1990 году. И сейчас она хранится у своего первоначального владельца, пишет Space.

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Неизвестной до этого историей первого космического путешествия куклы Барби в космос поделился Стив Денисон, который работал более 30 лет назад инженером в Космическом центре NASA имени Джонсона НАСА в Хьюстоне.

На выставке в Центре Стивена Удвара-Хейзи в штате Вирджиния, США, который является подразделением Национального музея воздухоплавания и астронавтики (находится в Вашингтоне и управляется Смитсоновским институтом) была представлена пара кукол Барби. В описании сказано, что это первые куклы Барби, которые полетели в космос в 2022 году и пробыли на Международной космической станции несколько месяцев Фото: space.com

Он рассказал, что еще в 1989 году в качестве подарка он получил куклу Барби, которую он хранил на работе. В то время Денисон принимал участие в подготовке астронавтов к полету на космическом шаттле "Атлантис". Участники этой миссии узнали о кукле и решили взять ее с собой в полет в качестве талисмана.

По словам Денисона, миссия под названием STS-38 была секретной, так как этот полет осуществлялся по заказу Пентагона и ее подробности неизвестны. Астронавты на борту шаттла "Атлантис" полетели на орбиту 15 ноября 1990 года, и кукла Барби провела в космосе 4 дня, 21 час, 54 минуты и 31 секунду. Подтверждением этого факта является фотография куклы, которую сделали астронавты на борту шаттла, на которой видно, как Барби плавает в невесомости перед иллюминатором на фоне Земли.

Астронавты на борту шаттла "Атлантис" полетели на орбиту 15 ноября 1990 года, и кукла Барби провела в космосе 4 дня, 21 час, 54 минуты и 31 секунду Фото: space.com

В компании Mattel узнали о том, что их кукла побывала в космосе только в 1992 году. Но сама кукла позже оказалась дома у Денисона, где и хранится до сих пор. Возможно поэтому и в компании Mattel, и в NASA и в Смитсоновском институте забыли о том, что первая Барби летала в космос не в прошлом году, а 33 года назад.

"Я не обижаюсь ни на кого за это. Я просто подумал, что людям может быть интересно, что есть одна забытая история о настоящем первом полете куклы Барби в космос", — говорит Денисон.

Cама кукла позже оказалась дома у Денисона, где и хранится до сих пор Фото: space.com

Представители Смитсоновского института планируют пересмотреть свою текущую выставку, где две другие куклы Барби названы первыми, которые побывали в космосе.

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