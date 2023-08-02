Загадочная аллергия на мясо: в чем ее опасность и причем тут клещи

Исследователи предупреждают, что эта пищевая аллергия часто недооценивается и это может стать проблемой для общественного здравоохранения.

В начале 2000-х ученые заявили об открытии нового лекарства от рака, названного цетуксимабом — иммунотерапия, созданная для лечения метастатического колоректального рака. В 2004 году фармацевтические компании провели клиническое испытание препарата в США — достаточно быстро стало очевидно, что что-то пошло не так, пишет Inverse.

Результаты исследования свидетельствовали о том, что у некоторых реципиентов начались аллергические реакции в виде крапивницы и смертельно опасной анафилаксии, вскоре после однократного приема препарата. Исследователи не понимали, что именно вызвало эту загадочную реакцию, но странным было и то, что она, казалось, особенно затрагивала реципиентов, живших на юге США.

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Со временем ученым все же удалось найти виновника, им оказался альфа-гал — сахар, содержащийся в красном мясе и молочных продуктах, а также некоторых фармацевтических продуктах, в том числе и в цетуксимабе. Более поздние исследования показали, что люди с аллергией на альфа-гал, вероятно, ранее были укушены клещами, которые передают сахар с каждым укусом.

Статистика свидетельствует о том, что лишь за последнее десятилетие синдром альфа-гал затронул около 110 000 американцев. Однако данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предполагает, что распространение аллергической реакции на самом деле может быть намного шире и затрагивает около полмиллиона американцев.

По словам соавтора исследования, старшего врача и ветеринарного врача CDC Джоаны Зальцер, основная проблема синдрома альфа-гала заключается в том, что большинство случаев, вероятно, остаются недиагностированными из-за неспецифических и непостоянных симптомов, а также недостаточной осведомленности клиницистов.

Исследование показывает, что из 1,5 тысячи опрошенных поставщиков медицинских услуг лишь 5% были уверены, что могут диагностировать и лечить синдром альфа-гал, 35% были не уверены, а 42% никогда ранее не слышали об этом заболевании. По словам соавтора исследования, сотрудницы службы эпидемической разведки в ЦКЗ Энн Карпентер, такое положение дел вызывает серьезные опасения и грозит серьезными последствиями для здоровья людей.

Что вызывает синдром альфа-гал

Подобно болезни Лайма, синдром альфа-гал связан с укусами клещей, особенно клещами-одиночками, обитающими в южных штатах США. Впрочем, другие виды клещей также не исключаются.

С научной точки зрения галактоза-альфа-1,3-галактоза альфа-гал представляет собой сахар, который присутствует в клетках млекопитающих, не являющихся приматами, в том числе:

коров;

свиней;

овец.

Когда клещи кусают кого-то из этих животных, паразиты проглатывают молекулу, переносят ее, а затем передают следующему, кого укусят. Сами по себе люди не являются носителями альфа-гал, а потому наша иммунная система распознает его как чужеродный. У некоторых из них ответ иммунной системы оказывается чрезмерно сильным, в результате чего производится поток антител IgE. Эти антитела взаимодействуют с другими иммунными клетками, вырабатывая такие химические вещества, как гистамин, что приводит к воспалению и другим симптомам аллергии.

Симптомы и лечение синдрома альфа-гал

В отличие от большинства пищевых аллергий симптомы альфа-гала проявляются с задержкой — в течение 3-8 часов после употребления красного мяса, молочных или фармацевтических продуктов, содержащих сахар. Ученые отмечают, что эта задержка весьма затрудняет диагностику.

Общие симптомы могут быть легкими:

крапивница;

зуд;

отек;

тошнота;

рвота;

проблемы с дыханием.

Однако в некоторых случаях симптомы аллергической реакции могут быть весьма сильными, вплоть до: анафилаксии, которая опасна для жизни и требует немедленной медицинской помощи. Ученым также известно, что далеко не у всех пациентов симптомы заболевания будут проявляться каждый раз, когда они принимают нечто, содержащее альфа-гал, что также затрудняет своевременную диагностику.

Отметим, что диагностировать этот синдром довольно просто с помощью простого анализа крови, определяющего, есть ли у человека антитела против альфа-гала. Но, увы, окончательного лечения этого синдрома попросту не существует. Фактически медики рекомендуют лишь сдерживать симптомы путем исключения продуктов питания и фармацевтических препаратов, которые содержат этот сахар.

Хорошие новости заключаются в том, что определенная диета позволяет сдержать симптомы и, похоже, не влияет на долгосрочное здоровье человека. Более того, ученые полагают, что со временем симптомы могут уменьшаться, а со временем исчезнуть полностью. В особенности, если человеку удастся избежать повторного укуса клеща.

Распространение синдрома альфа-гал

Экстремальные изменения климата меняют сезонные модели, в результате чего клещи расширяют территории своего обитания. По данным CDC, на 2018 год на клещей приходилось 77% зарегистрированных трансмиссивных заболеваний, из них 82% болезнь Лайма — этот показатель увеличился вдвое в период с 1991 по 2018 годы. Кроме того ученые зарегистрировали рост других заболеваний, связанных с укусами клещей, в том числе:

пятнистая лихорадка;

риккетсиозы;

бабезиоз;

анаплазмоз.

Новое исследование CDC также свидетельствует о том, что количество положительных тестов на синдром альфа-гал неуклонно растет. Исследователи также отмечают, что лучшим способом оградить себя от развития странной аллергии на мясо является защита от укусов клещей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что кожные клещи становятся частью человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.