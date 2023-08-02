Ученые поймали очень странный радиосигнал из черной дыры: такое обнаружено впервые

До сих пор остается загадкой, что точно происходит в черной дыре на расстоянии в 28 тысяч световых лет от нас.

Астрономы впервые обнаружили очень быстрые загадочные изменения в струе плазмы, которая вырывается из небольшой черной дыры. Эти изменения происходят в течение доли секунды и были обнаружены с помощью радиосигнала, который поймал радиотелескоп FAST, расположенный в Китае. Результаты исследования ученые представили в журнале Nature, пишет Space.

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Астрономы провели наблюдение за микроквазаром GRS 1915+105 и в результате обнаружили нечто необычное. Микроквазары являются уменьшенной копией квазаров, объектов, которые являются самыми яркими в космосе и их создают огромные черные дыры в центрах галактик во время поглощения материи. Но все вещество пропадает навечно внутри черной дыры, часть все-таки вылетает наружу в виде струи из плазмы, которая имеет очень большую энергию. То же самое происходит и у микроквазаров, но в меньшем масштабе.

Микроквазар GRS 1915+105 состоит из черной дыры звездной массы, которая появилась после смерти массивной звезды, которая взорвалась сверхновой, и обычной звезды, вращающейся вокруг черной дыры. Этот объект расположен на расстоянии в 28 тысяч световых лет от нас.

Черная дыра постоянно забирает вещество у своего компаньона и часть этого вещества вырывается в космос в виде струи из плазмы. Ученые впервые обнаружили изменения в энергии струи, которые происходят очень быстро. Такие изменения, которые называются квазипериодическими колебаниями никогда раньше не наблюдали в радиоволнах подобных черных дыр. Подобное изменение в струе черной дыры является первым свидетельством изменений в таких струях из плазмы, но что именно вызывает эти изменения, остается загадкой.

Черная дыра постоянно забирает вещество у своего компаньона и часть этого вещества вырывается в космос в виде струи из плазмы Фото: New Atlas

Благодаря полученному радиосигналу астрономы выяснили, что перепады энергии в струе происходят каждые 0,2 секунды. Одно из предположений, которое объясняет это странное явление, состоит в том, что изменения в струе могут быть связаны с тем, что вращение черной дыры не совпадает с вращением ее аккреционного диска. В этом диске накапливается вся материя, которая вращается вокруг черной дыры до того как навсегда исчезнуть у нее внутри.

Ученые считают, что из-за этого происходит раскачивание струи и она становится похожа на своеобразный космический волчок. Струя постоянно меняет направление движения и ее энергия падает. Но через долю секунды она возвращается в нормальное состояние. А затем все повторяется снова.

В то же время могут существовать и другие объяснения, поэтому ученые продолжат наблюдения с помощью радиотелескопа за этим микроквазаром, а также за другими подобными объектами. Эти наблюдения, как считают ученые, помогут объяснить эти загадочные радиосигналы.

Фокус уже писал о том, что природа одного из сильнейших выбросов энергии, который зафиксировали ученые, также остается пока загадкой. Хотя у них есть некоторые предположения, которые связаны с правлением эффекта, предсказанного Альбертом Эйнштейном.