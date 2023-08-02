Эффект Эйнштейна. Загадочный выброс энергии из ранней Вселенной озадачил ученых

Такие события известны астрономам, но новый мощный выброс энергии остается загадкой. Хотя есть одно предположение.

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Группа астрономов опубликовала результаты нового исследования, размещенного на сервере препринтов arXiv, согласно которому был обнаружен загадочный выброс энергии из ранней Вселенной, который сложно объяснить, пишет Live Science.

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Самыми яркими и очень мощными выбросами энергии во Вселенной являются гамма-всплески. Когда массивные звезды не могут поддерживать термоядерный синтез в своих ядрах, то они взрываются сверхновыми. После взрыва остаются лишь нейтронные звезды или черные дыры. Когда происходит взрыв сверхновой или во время столкновения двух нейтронных звезд появляется мощный выброс энергии, который и является гамма-всплеском. То есть по сути появляются очень сильные вспышки гамма-излучения.

Эти выбросы энергии хорошо известны астрономам, ведь их появление могут зафиксировать космические телескопы. Именно телескоп Fermi обнаружил новый гамма-всплеск, который получил название GRB 220627A.

Загадочный гамма-всплеск

Но это был очень странный гамма-всплеск. В основном такие выбросы энергии имеют небольшую продолжительность, и яркая вспышка света продолжает существовать в течение либо нескольких секунд ли нескольких минут. Но этот гамма-всплеск существовал чуть меньше 17 минут. Но самое необычное, что он был зафиксирован в виде двух выбросов энергии.

Ученые не смогли пока обнаружить источник этого гамма-всплеска, но считают, что он произошел в то время, когда Вселенной было примерно 2 млрд лет.

Ученые не смогли пока обнаружить источник этого гамма-всплеска, но считают, что он произошел в то время, когда Вселенной было примерно 2 млрд лет Фото: ScienceAlert

Природа этого взрывного события озадачила ученых, и они решили тщательно его исследовать. Для этого был проведен анализ более слабого света, который создают гамма-всплески, когда ударные волны от изначального взрыва вступают во взаимодействие с газом и пылью, которые окружают источник мощного выброса излучения. Но оказалось, что этот свет ничем не отличается от того, который создали ранее известные более обычные гамма-всплески.

Эффект Эйнштейна

Ученые пока не нашли точного ответа, что же произошло с этим гамма-всплеском, но у них пока есть одна теория. Астрономы считают, что большая продолжительность данного события, а также его двойная природа может быть объяснена эффектом, который предсказал еще Альберт Эйнштейн.

Речь идет о гравитационном линзирование, которое согласно теории относительности Эйнштена, является искажением удаленных источников света более массивными и близкими к нам объектами. Такие объекты, как например огромная галактика, или же черная дыра могли исказить также поток излучения, обнаруженного учеными, благодаря чему он приобрел большую продолжительность, а также разделился на две части.

Пока этот только теория и ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы ее подтвердить. Одним из таких повреждений может стать то, что астрономы найдут еще подобные странные искаженные гамма-всплески.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новый опасный для Земли астероид шириной в 180 метров, и он подлетит к планете намного ближе, чем находится Луна.

Также Фокус писал о том, что уже чрез пару десятилетий на Венере может появиться первая человеческая колония. Но находиться она будет не на поверхности планеты.