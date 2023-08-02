Астероид шириной 180 метров подлетит к Земле ближе Луны: его чуть не упустили из виду

Ученые создали специальный алгоритм, который поможет найти больше опасных космических камней.

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Двое американских ученых создали специальный компьютерный алгоритм, который поможет телескопам находить новые околоземные астероиды. И первый такой потенциально опасный космический камень, обнаруженный алгоритмом, ранее не был известен ученым. Он считается потенциально опасным для Земли, пишет ScienceAlert.

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Астрономы активно занимаются поиском околоземных астероидов, которые представляют собой как источник полезных ископаемых, но также являются теми камнями, которые могут врезаться в Землю. Некоторые из этих астероидов не считаются опасными, но крупные камни подпадают под категорию потенциально опасных из-за своего размера.

Теперь же ученые имеют возможность обнаружить их большее количество благодаря исследователям из Университета штата Вашингтон, которые создали новый компьютерный алгоритм HelioLinc3D.

Сейчас примерно 2300 околоземных астероидов из 30 тысяч известных ученым, считаются потенциально опасными для Земли. Но астрономы считают, что таких космических камней намного больше.

Астероиды плохо отражают солнечный свет, а иногда вообще скрываются в свете Солнца или на фоне ярких звезд, поэтому их достаточно сложно обнаружить. Для их обнаружения используются специализированные телескопы, такие как ATLAS, расположенный на Гавайский островах. Но этот телескоп не всегда может найти околоземные астероиды.

Компьютерный алгоритм нашел новый огромный потенциально опасный для Земли астероид Фото: ScienceAlert

Еще осенью прошлого года ученые проводили обзор космоса и ATLAS сделал несколько снимков, но на них не было обнаружено признаков наличия новых астероидов. Когда же данные недавно обработали с помощью HelioLinc3D, оказалось, что новый космический камень на этих фотографиях все же есть.

Ученые назвали новый астероид 2022 SF289, который имеет ширину 180 метров, поэтому его сразу причислили к категории потенциально опасных. Но расчет траектории полета этого космического камня показывает, что он не должен подлететь к Земле ближе чем на 224 тысячи км в обозримом будущем. Но все равно это очень близкое расстояние, которое почти вдвое меньше дистанции, разделяющей Землю и Луну.

По словам ученых, даже если произойдет так, что этот астероид упадет на Землю, то этот удар не вызовет глобальную катастрофу. Но все равно это будет достаточно разрушительным событием.

Стоит сказать, что изначально алгоритм HelioLinc3D разрабатывался для работы с гораздо более мощным телескопом в Обсерватории имени Веры Рубин. Этот телескоп должен начать работу в начале 2025 года в Чили. По словам ученых, кроме выполнения других научных задач, новая обсерватория сможет быстро найти новые околоземные астероиды и в этом ей поможет HelioLinc3D.

Как уже писал Фокус, один из ученых предложил использовать астероид в качестве балласта для защитного экрана от солнечного излучения. С помощью такого щита, согласно новой теории, можно блокировать часть света Солнца и таким образом снизить глобальную температуру на Земле.