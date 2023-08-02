Астероїд завширшки 180 метрів підлетить до Землі ближче за Місяць: його ледь не випустили з поля зору

Учені створили спеціальний алгоритм, який допоможе знайти більше небезпечних космічних каменів.

Related video

Двоє американських учених створили спеціальний комп'ютерний алгоритм, який допоможе телескопам знаходити нові навколоземні астероїди. І перший такий потенційно небезпечний космічний камінь, виявлений алгоритмом, раніше не був відомий вченим. Він вважається потенційно небезпечним для Землі, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи активно займаються пошуком навколоземних астероїдів, які являють собою як джерело корисних копалин, так і є тими каменями, які можуть врізатися в Землю. Деякі з цих астероїдів не вважаються небезпечними, але великі камені підпадають під категорію потенційно небезпечних через свій розмір.

Тепер же вчені мають можливість виявити їх більшу кількість завдяки дослідникам з Університету штату Вашингтон, які створили новий комп'ютерний алгоритм HelioLinc3D.

Наразі приблизно 2300 навколоземних астероїдів із 30 тисяч відомих ученим, вважаються потенційно небезпечними для Землі. Але астрономи вважають, що таких космічних каменів набагато більше.

Астероїди погано відбивають сонячне світло, а іноді взагалі ховаються у світлі Сонця або на тлі яскравих зірок, тому їх досить складно виявити. Для їх виявлення використовуються спеціалізовані телескопи, такі як ATLAS, розташований на Гавайських островах. Але цей телескоп не завжди може знайти навколоземні астероїди.

Комп'ютерний алгоритм знайшов новий величезний потенційно небезпечний для Землі астероїд Фото: ScienceAlert

Ще восени минулого року вчені проводили огляд космосу і ATLAS зробив кілька знімків, але на них не було виявлено ознак наявності нових астероїдів. Коли ж дані нещодавно опрацювали за допомогою HelioLinc3D, виявилося, що новий космічний камінь на цих фотографіях все ж є.

Учені назвали новий астероїд 2022 SF289, який має ширину 180 метрів, тож його одразу зарахували до категорії потенційно небезпечних. Але розрахунок траєкторії польоту цього космічного каміння показує, що він не повинен підлетіти до Землі ближче ніж на 224 тисячі км у найближчому майбутньому. Але все одно це дуже близька відстань, яка майже вдвічі менша за дистанцію, що розділяє Землю і Місяць.

За словами вчених, навіть якщо станеться так, що цей астероїд впаде на Землю, то цей удар не спричинить глобальної катастрофи. Але все одно це буде досить руйнівною подією.

Варто сказати, що спочатку алгоритм HelioLinc3D розробляли для роботи з набагато потужнішим телескопом в Обсерваторії імені Віри Рубін. Цей телескоп має розпочати роботу на початку 2025 року в Чилі. За словами вчених, крім виконання інших наукових завдань, нова обсерваторія зможе швидко знайти нові навколоземні астероїди і в цьому їй допоможе HelioLinc3D.

Як уже писав Фокус, один з учених запропонував використовувати астероїд як баласт для захисного екрану від сонячного випромінювання. За допомогою такого щита, згідно з новою теорією, можна блокувати частину світла Сонця і таким чином знизити глобальну температуру на Землі.