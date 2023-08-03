Впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне
Астрономы впервые смогли зафиксировать попадание солнечных частиц в результате коронального выброса массы сразу на поверхности трех миров.
В новой статье, опубликованной в издании Geographical Research Letters, ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну. После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и оказалось, что солнечные частицы имеют такую энергию, которая способна пробить магнитное поле Земли. У Луны и Марса нет магнитного поля, поэтому у солнечных частиц вообще не было никаких препятствий. Астрономы опасаются, что подобные солнечные удары могут быть смертельными для астронавтов на Луне и Марсе, пишет Daily Mail.
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Ученые опубликовали результаты исследования только 2 августа 2023 года, хотя само уникальное событие произошло еще 28 октября 2021 года. Тогда извержение на Солнце было настолько сильным, что Земля и Марс, которые находились на противоположных сторонах от Солнца на расстоянии примерно 250 млн км друг от друга, получили сильнейший удар солнечными частицами.
Также удар пришелся и по Луне и это было первое в истории зафиксированное космическими аппаратами событие одновременного солнечного удара по трем мирам. Масштабный выброс энергии и плазмы одновременно зарегистрировали орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, марсоход Curiosity, лунный посадочный модуль Чанъэ-4, и орбитальные аппараты Lunar Reconnaissance Orbiter и DLR Eu:CROPIS Earth.
Авторы статьи написали, что извержение на Солнце привело к редкому событию, когда солнечные частицы смогли пробить магнитное поле Земли из-за того, что имели очень высокую энергию. Поскольку Луна и Марс не имеют магнитного поля, то подобное излучение при взаимодействии с почвой может создавать вторичное излучение. Хотя Марс в этом случае немного больше защищен от солнечных частиц, благодаря тому, что его очень тонкая атмосфера замедляет движение частиц с очень высокой энергией.
Поскольку Луна и Марс – это главные цели для будущих исследований космоса, то ученым важно знать, как такие солнечные извержения могут влиять на организм человека. Ведь астронавты могут столкнутся с риском получения лучевой болезни, находясь на поверхности этих двух миров.
По словам ученых очень сильные корональные выбросы массы на Солнце, достигшие Луны или Марса, могут повышать уровень местного излучения, а это уже серьезная проблема для будущих астронавтов, которые будут здесь находится.
Грей – это единица измерения поглощения ионизирующего излучения и ученые подсчитали, что доза в 700 миллигрей может вызвать у астронавтов лучевую болезнь, что приведет к разрушению костного мозга и внутреннему кровотечению. Если же астронавт получит дозу в более, чем 10 грей, то он вряд ли проживет более двух недель. Такую высокую дозу излучения могли получить астронавты на Луне в 1972 году, когда произошла очень сильная вспышка на Солнце и мощный поток плазмы достиг Луны. Но, к счастью, это произошло между миссиями "Аполлон-16" и "Аполлон-17".
Как показали измерения аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter во время солнечного извержения в октябре 2021 года доза излучения на поврехности Луны составляла 31 миллигрей. В то же время аппарат Trace Gas Orbiter на орбите Марса зафиксировал дозу излучения в 9 милигрей, а марсоход Curiosity показал, что на поверхности планеты доза излучения составила 0,3 миллигрея. То есть атмосфера Марса снизила влияние солнечных частиц.
По словам ученых, примерно каждые 5,5 лет на Луну и Марс обрушиваются очень значительные потоки энергии и плазмы от Солнца, которые провоцируют появление небезопасных для астронавтов уровней излучения. Поэтому нужно думать над тем, как защитить космических путешественников в будущем.
Как уже писал Фокус, ученые поймали очень странный радиосигнал из черной дыры и такое событие было обнаружено впервые. До сих пор остается загадкой, что точно происходит в черной дыре на расстоянии в 28 тысяч световых лет от нас.