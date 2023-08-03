Доставка образцов грунта с Марса на Землю: NASA показало испытание новых ракетных двигателей (видео)

Одна из самых важных космических миссий в истории должна состояться через несколько лет, но подготовка к ней уже началась.

NASA провело испытание двух двигателей для ракеты, которая отправит с поверхности Марса на орбиту планеты пробирки с образцами марсианской горной породы, пишет New Atlas.

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На самом деле подготовка к миссии Mars Sample Return идет уже давно, ведь это одна из самых важных космических миссий в истории. Еще никогда люди не доставляли образцы местной породы с Марса на Землю. Но эти образцы должны прилететь для тщательного изучения уже примерно в 2030-м году.

Сейчас на Марсе продолжает свою работу по изучению Марса и поиску признаков существования внеземной жизни марсоход Perseverance. Хотя он уже собрал первую партию образцов местного грунта и поместил их в специальные пробирки, он продолжает делать это дальше. Часть этих пробирок оставлена на поверхности планеты, а остальные будут находиться внутри марсохода.

Суть миссии Mars Sample Return состоит в том, что на Марс прилетит сразу несколько аппаратов, необходимых для организации доставки образцов на Землю. Согласно плану NASA, марсоход Perseverance и два новых марсианских вертолета должны доставить пробирки с образцами к месту посадки посадочного модуля, в котором будет находиться ракета MAV. Специальный манипулятор на модуле заберет пробирки и поместит их внутрь ракеты, которая после этого доставит их на борт орбитального аппарата, а тот уже доставит образцы на Землю.

MAV является первой ракетой, которая будет стартовать с поверхности другой планеты полностью в автономном режиме Фото: NASA

MAV является первой ракетой, которая будет стартовать с поверхности другой планеты полностью в автономном режиме на расстоянии в несколько сотен миллионов километров Центра управления полетами NASA. К тому же она должна пережить многомесячное путешествие в космосе и оставаться в рабочем состоянии. Поэтому ученые из NASA прилагают все усилия для того, чтобы ракета смогла успешно выполнить свою задачу.

Поэтому ученые недавно провели испытания двух твердотопливных двигателей ракеты MAV под названием SRM1 и SRM2. Первый двигатель будет установлен на первой ступени ракеты, он больше по размерам и с его помощью ракета сможет подняться с поверхности посадочного модуля.

Второй двигатель будет установлен на второй ступени, которая и доставит образцы на орбитальный аппарат. Согласно заявлению NASA, эти двигатели прошли квалификацию и продолжается следующий этап испытаний.

По словам ученых, испытание ракетных двигателей показало, что NASA может создать с одной стороны легкую ракету, которая сможет успешно добраться до Марса, а с другой стороны прочную ракету, которая сможет доставить образцы местной породы на орбиту.

Но не все идет по плану во время подготовки миссии Mars Sample Return. NASA попросило у Конгресса только на подготовку миссии 9 млрд долларов, в то время как законодатели заявили, что вся миссия на Марс не должна стоить более 5,3 млрд долларов. Если проблема с финансированием не будет решена, то к 2030 году образцы грунта с Красной планеты вряд ли будут доставлены на Землю и будут находится там столько времени, столько NASA потребуются для получения достаточного количества денег.

Как уже писал Фокус, впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне. Астрономы впервые смогли зафиксировать попадание солнечных частиц в результате коронального выброса массы сразу на поверхности трех миров.