Хвалдимир уже не тот. Предполагаемый российский кит-шпион выглядит потрепанным и слишком худым

Исследователи обнаружили, что белуха, которую заподозрили в шпионаже для России, выглядит не так хорошо, как это было раньше — животное слишком исхудало.

Дружелюбная белуха, которую заподозрили в том, что она российская шпионка, стала широко известной в 2019 году, когда животное заметили рыбаки в Норвегии. Тогда на шлейке белухи обнаружили ремешок с креплением для камеры, на котором было написано "Оборудование Санкт-Петербурга", пишет Futurism.

Позже ремешок сняли с животного, однако его обнаружение согласовывалось с сообщениями о том, что российские военные обучают и используют белух, дельфинов и тюленей для секретных миссий. Тогда белуху прозвали Хвалдимер, а его фото разлетелись по всему миру. Норвежская служба исследования косаток позже заявила, что следит за белухой и кормит его, так как Хвалдимер "недоедает". Вскоре после этого белуха покинула прибрежные воды Норвегии, а ученые наблюдали, как он начал "успешно питаться сам".

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По словам студентки морских наук и следопыта за китами Эмы Лак, позже стало понятно, что Хвалдимеру, возможно, нужна помощь. Дело в том, что белуха вела весьма уединенное существование и держалась вдали от других стай белух, которые обычно собираются в Северном Ледовитом океане, к северу от Норвегии и вокруг Гренландии.

Исследователи отмечают, что в таком поведении животного виноваты сами люди, так как белуха "никогда не просила забрать его от себе подобных". Недавно в сети появились новые фото Хвалдимера и ученые обеспокоились — белуха больше не выглядит здоровой, а скорее имеет болезненный и весьма худой вид.

По словам Лак, на фото видно, что вместо формы здоровой белухи Хвалдимер выглядит совершенно худым в сравнении с тем, как животное выглядело на снимках 2019 года. Исследователи отмечают, что белуха вернулась в Норвегию, но теперь "выглядит пугающе худым". Ученые предоставили два фото, одно из которых сделано в 2019 году, а второе недавно — сравнив фото невооруженным глазом можно заметить, как изменилось животное.

Отметим, что ранее, в мае этого года, ученые уже выражали обеспокоенность тем, что Хвалдимер похудел и не есть достаточное количество рыбы.

Ранее Фокус писал о том, что российский кит-шпион Хвалдимир неожиданно приплыл в Швецию.