Похожа на остров. Под поверхностью Луны обнаружена огромная скрытая структура

По словам ученых, эта груда металла в 5 раз больше, чем главный остров Гавайского архипелага.

Согласно исследованию, опубликованному в издании, Geophysical Research Letters, ученые обнаружили огромную, скрытую под поверхностью структуру на Луне. Она может быть частью астероида, который когда-то создал здесь один из самых больших кратеров в Солнечной системе, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одним из самых больших и глубоких кратеров в Солнечной системе является, расположенный недалеко от южного полюса Луны, на ее обратной стороне кратер, который называется Бассейн Южный полюс — Эйткен. Его диаметр составляет примерно 2,5 тысячи км.

Район южного полюса Луны занимает важное место во многих исследованиях нашего спутника. Например, здесь скоро должен приземлиться первый в истории посадочный модуль с луноходом под названием "Чандраян-3", созданный в Индии. До этого ни один роботизированный аппарат не совершал посадку в этом регионе. Также в районе южного полюса уже через 2 года должны приземлится астронавты NASA в рамках миссии Artemis 3.

Но, согласно исследованию, группа ученых также обнаружила в этом регионе необычную аномалию, скрытую под поверхностью спутника Земли. С помощью космических аппаратов, которые изучают состав недр Луны, астрономы обнаружили под кратером Бассейн Южный полюс — Эйткен огромную структуру. Анализ недр показал, что эта структура простирается вглубь мантии Луны на примерно 300 км.

Ученые обнаружили огромную, скрытую под поверхностью структуру на Луне Фото: NASA/JPL/USGS

Ученые считают, что масса этой структуры составляет примерно 2,1 млрд кг и она состоит в основном из металла. По словам ученых, вес этой структуры в 5 раз больше, чем вес самого большого острова Гавайского архипелага.

Астрономы считают, что эта груда металла является частью астероида, который примерно 4 млрд лет назад врезался в Луну и создал огромный ударный кратер. Не все вещество астероида проникло дальше в ядро и часть его осталась в мантии нашего спутника. С другой стороны, эта структура могла появиться в результате затвердевания Луны во время ее формирования.

Сейчас ученые считают Бассейн Южный полюс-Эйткен особенным регионом на Луне, который может дать много информации о внутреннем составе Луны, а также об истории ее формирования. С другой стороны, этот кратер является ярким примером того, что происходит с планетарными телами, когда в них врезается огромный астероид и какие последствия это может вызвать.

Фокус уже писал о лунной миссии Индии под названием "Чандраян-3". Уже в конце августа этого года индийский посадочный модуль должен совершить посадку в районе южного полюса Луны. После этого в течение двух недель здесь будут проводиться исследования данной местности.

Также Фокус писал о том, что на обратной стороне Луны астрономы обнаружили также большую подповерхностную структуру. Ученые считают, что она является результатом древней активности вулканов на нашем спутнике.

Что касается вообще всей нашей Солнечной системы, то недавно ученые выяснили, что ее возраст на самом деле не такой, как предполагается, как уже писал Фокус.