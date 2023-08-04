Огромный глаз. Новый снимок телескопа Уэбб: после смерти Солнца появится похожий объект (фото)

Ученые получили новую информацию об одной из самых известных планетарных туманностей.

Космический телескоп Уэбб с беспрецедентной детализацией показал внутреннюю структуру туманности Кольцо или М57. На потрясающем изображении телескопа виден объект, который по своей форме и свойствам будет похож на тот, который появится после смерти Солнца через примерно 5 млрд лет, пишет The Guardian.

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Планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами, просто когда-то астрономы дали им такое название из-за того, что некоторые из них имеют круглую форму. Такие объекты появляются после смерти звезд похожих на Солнце, когда они превращаются в красных гигантов и сбрасывают в космос свои внешние слои. После этого подобная звезда сжимается до очень маленького размера и появляется звезда белый карлик, окруженная планетарной туманностью. Через несколько миллиардов лет астрономы будущего скорее всего уже с другой планеты (в результате превращения Солнца в красного гиганта Земля исчезнет) смогут наблюдать такую же пару – белый карлик и планетарная туманность – на месте, где было Солнце.

Планетарные туманности появляются после смерти звезд похожих на Солнце, когда они превращаются в красных гигантов и сбрасывают в космос свои внешние слои Фото: Forbes

Телескоп Уэбб может делать уникальные изображения подобных газовых структур. В этот раз ученые получили возможность с беспрецедентной детализацией увидеть внутреннюю структуру туманности Кольцо или М57, расположенной на расстоянии в 2200 световых лет от нас.

Это одна из самых близких к нам планетарных туманностей, да к тому же она расположена "лицом" к Земле, что позволяет детально ее изучить. На снимке туманность Кольцо напоминает светящийся зелено-фиолетовый космический глаз. А в центре этой туманности виден белый карлик, который когда-то был обычной звездой.

Это одна из самых близких к нам планетарных туманностей, да к тому же она расположена "лицом" к Земле, что позволяет детально ее изучить Фото: NASA

Благодаря новому снимку телескопа Уэбб ученые получили больше информации не только об общей структуре планетарной туманности, но и внутреннем регионе, который окружает белый карлик. По словам ученых, только телескоп Уэбб смог показать туманность М57 с такой детализацией, которую не могли предоставить другие телескопы. По словам Майкла Барлоу из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, с помощью туманности Кольцо можно лучше понять, как развиваются планетарные туманности.

Красочные кольца в этой туманности созданы химическими элементами, которые отражают свет с разными длинами волн. Анализ этого снимка должен помочь ученым лучше разобраться в тех сложных процессах, которые приводят к созданию планетарных туманностей. Ученые уже получили много новых данных о химическом составе туманности и также обнаружили много молекул углерода, хотя пока до конца не ясно, как они там появились.

Благодаря новому снимку телескопа Уэбб ученые получили больше информации не только об общей структуре планетарной туманности, но и внутреннем регионе, который окружает белый карлик Фото: NASA

Когда похожие на Солнце звезды умирают и образуют планетарные туманности, то последние наполняются тяжелыми химическими элементами, созданными в ядре звезды при ее жизни. Со временем большая часть газа таких туманностей попадает в межзвездные газовые облака. Именно в таких облаках появляются новые звезды, поэтому они будут иметь те элементы, которые создала их умершая предшественница. То есть и наше Солнце сейчас создает те элементы, которые войдут в состав новых поколений звезд в очень далеком будущем.

Фокус уже писал о том, что в глубоком космосе астрономы нашли гигантский знак вопроса. Исследователи говорят, что уникальный объект удалось обнаружить с помощью космического телескопа Уэбб.