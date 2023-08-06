Космическая катастрофа: может ли огромная черная дыра "проглотить" всю Вселенную
Черные дыры могут поглощать звезды, планеты и другие черные дыры, но могут ли такие сверхмассивные объекты сделать нечто подобное со всем известным космосом?
Черными дырами называются объекты, которые обладают огромной плотностью и невероятно сильной гравитацией. Поэтому они способны притягивать к себе окружающую их материю и это не только облака из газа и пыли, но и звезды, планеты и другие черные дыры. Когда подобные объекты подходят слишком близко и пресекают горизонт событий черной дыры, то они уже не могут вырваться обратно и становятся "обедом" для космических монстров. Но может ли огромная черная дыра по частям "проглотить" всю Вселенную? На этот вопрос ответили ученые для издания Live Science.
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Может ли огромная черная дыра поглотить Вселенную?
По словам Гаурава Кханны из Университета штата Род-Айленд, США, черные дыры являются продуктом смерти огромных звезд. Когда эти звезды взорвались сверхновыми, то под действием гравитации их остатки сжимаются и появляется очень плотный объект, имеющий очень сильную гравитацию. Некоторые люди считают, что черные дыры могут проглотить весь космос или же отдельные галактики. Но на самом деле это невозможно и для этого есть свои причины.
Черные дыры могут "проглотить" только те объекты, которые находятся очень близко от них. В частности, эти объекты должны пересечь такую невидимую границу в черной дыре, как горизонт событий. Преодолев эту границу уже ничто не покинет пределы черной дыры, даже частицы света – фотоны.
"Если черная дыра имеет массу Солнца, то есть это черная дыра звездной массы, то ее горизонт событий находится на расстоянии в примерно 3 км от центра этого объекта. Но бывают и намного меньшие черные дыры, которые имеют массу, например, Земли, и у них горизонт событий может составлять всего 5-10 см", — говорит Кханна.
По словам ученого, гравитация таких черных дыр может влиять на движение звезд и планет, которые находятся рядом, но такие черные дыры не могут их поглотить.
Может ли черная дыра поглотить Землю?
Пол Делани из Йоркского университета, США, объясняет, что если бы Солнце превратилось в черную дыру, то с Землей ничего бы не случилось – она бы продолжила свое орбитальное движение. Единственное, что на планете стало бы темно и очень холодно. Но такая черная дыра не сможет поглотить Землю.
Самой большой из известных черных дыр является объект под названием TON 618, который имеет массу в 40 млрд раз больше массы Солнца. Ученые считают, что размер этой черной находится очень близко к пределу, который определяет максимальных размер таких объектов.
Считается, что черные дыры не только поглощают окружающую материю, но и выделяют огромное количество излучения, исходящее из их аккреционных дисков, где эта материя кружит вокруг черной дыр. Подобное излучение нагревает и ионизирует окружающую материю и это замедляет скорость падения этого вещества вглубь космического монстра. То есть происходит процесс своеобразной саморегуляции роста черных дыр, поэтому они не могут "проглотить" целые галактики, и конечно же никогда не смогут поглотить всю Вселенную, даже по частям.
Что если Вселенная уже находится в черной дыре?
По словам Кханны, не стоит забывать о том, что Вселенная постоянно расширяется, а это значит, что многие объекты удаляются друг от друга. Таким образом шансы на то, что огромная черная дыра каким-то образом сможет начать поглощение крупных объектов, снижаются. Для того, чтобы черные дыры начали питаться целыми галактиками должно произойти что-то невероятное в космосе и ученые считают, что скорее всего такого не случится.
"Переживать не стоит. Ни одна гигантская черная дыра не сможет "пообедать" всем космосом. Беспокоится в данном случае не стоит, конечно, если уже вся Вселенная не находится внутри гигантской черной дыры, но мы об этом пока не знаем", — говорит Кханна.
Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили самое сильное излучение, исходящее от Солнца, но как оно появляется пока неизвестно.
Также Фокус писал о том, что астрономы назвали примерное число галактик, которые существуют в видимой нам Вселенной. Также ученые назвали те галактики, которые можно считать самыми огромными.