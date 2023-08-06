Космическая катастрофа: может ли огромная черная дыра "проглотить" всю Вселенную

Черные дыры могут поглощать звезды, планеты и другие черные дыры, но могут ли такие сверхмассивные объекты сделать нечто подобное со всем известным космосом?

Черными дырами называются объекты, которые обладают огромной плотностью и невероятно сильной гравитацией. Поэтому они способны притягивать к себе окружающую их материю и это не только облака из газа и пыли, но и звезды, планеты и другие черные дыры. Когда подобные объекты подходят слишком близко и пресекают горизонт событий черной дыры, то они уже не могут вырваться обратно и становятся "обедом" для космических монстров. Но может ли огромная черная дыра по частям "проглотить" всю Вселенную? На этот вопрос ответили ученые для издания Live Science.

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Может ли огромная черная дыра поглотить Вселенную?

По словам Гаурава Кханны из Университета штата Род-Айленд, США, черные дыры являются продуктом смерти огромных звезд. Когда эти звезды взорвались сверхновыми, то под действием гравитации их остатки сжимаются и появляется очень плотный объект, имеющий очень сильную гравитацию. Некоторые люди считают, что черные дыры могут проглотить весь космос или же отдельные галактики. Но на самом деле это невозможно и для этого есть свои причины.

Черные дыры могут "проглотить" только те объекты, которые находятся очень близко от них. В частности, эти объекты должны пересечь такую невидимую границу в черной дыре, как горизонт событий. Преодолев эту границу уже ничто не покинет пределы черной дыры, даже частицы света – фотоны.

"Если черная дыра имеет массу Солнца, то есть это черная дыра звездной массы, то ее горизонт событий находится на расстоянии в примерно 3 км от центра этого объекта. Но бывают и намного меньшие черные дыры, которые имеют массу, например, Земли, и у них горизонт событий может составлять всего 5-10 см", — говорит Кханна.

По словам ученого, гравитация таких черных дыр может влиять на движение звезд и планет, которые находятся рядом, но такие черные дыры не могут их поглотить.

Некоторые люди считают, что черные дыры могут проглотить весь космос или же отдельные галактики. Но на самом деле это невозможно и для этого есть свои причины Фото: wikipedia

Может ли черная дыра поглотить Землю?

Пол Делани из Йоркского университета, США, объясняет, что если бы Солнце превратилось в черную дыру, то с Землей ничего бы не случилось – она бы продолжила свое орбитальное движение. Единственное, что на планете стало бы темно и очень холодно. Но такая черная дыра не сможет поглотить Землю.

Самой большой из известных черных дыр является объект под названием TON 618, который имеет массу в 40 млрд раз больше массы Солнца. Ученые считают, что размер этой черной находится очень близко к пределу, который определяет максимальных размер таких объектов.

Считается, что черные дыры не только поглощают окружающую материю, но и выделяют огромное количество излучения, исходящее из их аккреционных дисков, где эта материя кружит вокруг черной дыр. Подобное излучение нагревает и ионизирует окружающую материю и это замедляет скорость падения этого вещества вглубь космического монстра. То есть происходит процесс своеобразной саморегуляции роста черных дыр, поэтому они не могут "проглотить" целые галактики, и конечно же никогда не смогут поглотить всю Вселенную, даже по частям.

Что если Вселенная уже находится в черной дыре?

По словам Кханны, не стоит забывать о том, что Вселенная постоянно расширяется, а это значит, что многие объекты удаляются друг от друга. Таким образом шансы на то, что огромная черная дыра каким-то образом сможет начать поглощение крупных объектов, снижаются. Для того, чтобы черные дыры начали питаться целыми галактиками должно произойти что-то невероятное в космосе и ученые считают, что скорее всего такого не случится.

"Переживать не стоит. Ни одна гигантская черная дыра не сможет "пообедать" всем космосом. Беспокоится в данном случае не стоит, конечно, если уже вся Вселенная не находится внутри гигантской черной дыры, но мы об этом пока не знаем", — говорит Кханна.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили самое сильное излучение, исходящее от Солнца, но как оно появляется пока неизвестно.

Также Фокус писал о том, что астрономы назвали примерное число галактик, которые существуют в видимой нам Вселенной. Также ученые назвали те галактики, которые можно считать самыми огромными.