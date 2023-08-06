Адская жара в действии. Антарктида потеряла огромный кусок морского льда размером с Гренландию

Данные свидетельствуют, что протяжность морского льда сократилась на 10% в сравнении с прошлогодним рекордно низким уровнем.

Последние несколько месяцев ученые то и дело фиксируют все новые температурные рекорды в разных уголках планеты. Так, июль 2023 года официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, а температура в некоторых частях океана поднялась настолько, что ученые были вынуждены эвакуировать кораллов, пишет IFLScience.

В то же время ученые предупреждают, что это еще не конец, дальше нас ждут новые тепловые волны, а август, вероятно, сможет побить рекорд июля. По словам климатолога из Британской антарктической службы Эллы Гилберт, в дальнейшем человечество ждет новая смертельная жара, бушующие лесные пожары и рекордные глобальные температуры. При этом нечто столь же шокирующее происходит и на ледяном континенте: ученые обнаружили, что в июле 2023 года протяжность морского льда здесь сократилась примерно на 10% в сравнении с прошлогодним рекордно низким уровнем за месяц.

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По словам полярного климатолога Британской антарктической службы, доцента Кэролайн Холмс, сейчас в Антарктиде зима — время, когда площадь плавучего морского льда вокруг континента должна быстро увеличиваться. Однако в этом году заморозки, похоже, происходили в замедленной съемке. Исследователи обнаружили, что после достижения рекордно низкой минимальной протяжности этим летом площадь открытого океана больше, чем вся Гренландия. Фактически, если бы отсутствующий морской лед был страной, он был бы десятой в рейтинге по величине.

Чем важен арктический морской лед

Плавающий морской лед является ключевой частью климатической головоломки Земли. Без него глобальные температуры на планете были бы значительно выше, так как его яркая белая поверхность действует как зеркало и отражает солнечную энергию обратно в космос.

Кроме того, антарктический морской лед играет важную роль в регулировании океанских течений и может выступать в качестве буфера для защиты ледников от обрушения, тем самым защищая планету от глобального повышения уровня моря.

Простыми словами, потеря антарктического морского льда несет настоящую угрозу для всей климатической системы Земли.

Южный морской лед

Ежегодно антарктический морской лед претерпевает трансформацию: от летнего минимума в феврале и до пика в сентябре, когда его площадь увеличивается в более чем шесть раз. Наиболее простым способом отслеживать состояние антарктического морского льда является наблюдением за его пиками и "впадинами".

Ученые начали регистрировать эти данные в 1979 году. Наблюдения свидетельствуют, что до 2015 года среднегодовая площадь южного морского льда незначительно увеличивалась до 2015 года. Однако за последние 7 лет ученые, увы, фиксируют лишь сокращение антарктического морского льда.

В 2014 году ученые зафиксировали рекордно высокий уровень морского льда, в 2016 году его количество сильно сократилось за два следующие года, а в 2017 году и вовсе достигло рекордно низкого уровня. Исследователи отмечают, что за этим последователи годы спада, а новый самый низкий показатель был в феврале 2022 года. В 2023 году ученые зафиксировали новое рекордно низкое количество южного морского льда — 1, 79 миллиона квадратных километров, что на 10% ниже прошлогоднего рекорда.

Сложная картина

Исследователи отмечают, что антарктический морской лед и то, как на него влияет изменение климата, было чрезвычайно трудно понять, так как на процесс его формирования влияет множество факторов. Например:

ветры;

штормы;

океанские течения;

температура воздуха;

температура океана.

Фактически именно совокупность всех этих факторов влияет на то, какая часть моря вокруг Антарктиды покрыта льдом. В результате ученым бывает трудно связать поведение морского льда в конкретный год иди в течение нескольких лет только с одним фактором.

Ученые отмечают, что эта сложность также лежит в основе увеличения протяжности антарктического льда в период с 1979 по 2015 годы. Исследователи до сих пор не знают, чем оно было вызвано, что затрудняет понимание и текущих условий.

Любопытным кажется то, что до 2015 года контрастные тенденции роста морского льда в разных регионах ледяного континента, похоже, уравновешивали друг друга. Однако сегодня ученые больше не видят этих региональных различий.

Редкое событие

Исследователи отмечают, что рекордно низкий летний минимум этого года и рекордно медленное оледенение континента настолько поразительны, так как выходят далеко за пределы диапазона, который ученые привыкли видеть.

Количество антарктического морского льда сильно меняется от года к году и в течение года, однако даже по местным стандартам то, что мы наблюдаем сегодня — беспрецедентно. Некоторые исследователи попытались оценить, насколько редкими могли бы быть эти события без изменения климата, и пришли к выводу, что это происходит "раз в 7,5 миллиона лет".

Исследователи отмечают, что пока сложно сказать, являются ли последние 40 лет точным отражением "естественного поведения антарктического морского льда". Ученые полагают, что это, вероятно, не совсем так.

Ранее Фокус писал о том, что Мировой океан достиг самой высокой температуры за всю историю наблюдений.