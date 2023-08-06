Не спят и теряют время. В течение учебного года мамы недосыпают намного больше, чем папы

Ученые посвятили новое исследование распределению времени в семье в зависимости от того, идут ли занятия в школе или нет.

В ходе нового исследования ученые объединили обширные данные о расписании школьных округов с информацией, полученной в ходе Американского опроса об использовании времени. Ученые пытались изучить, как по-разному семьи используют время в зависимости от того, идут ли в школах занятия или дети отправились на летние каникулы, пишет PBS.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что матери в среднем спят на 25 минут меньше, имеют на 28 минут меньше свободного времени и выделяют на физические упражнения в будние дни в течение учебного года на 7 минут меньше, чем летом, с началом каникул. Для сравнения, сон отцов сокращается лишь на 11 минут в течение учебного года, их свободное время уменьшается на 21 минуту, а время, посвященное физическим упражнениях — на 5 минут.

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Ученые также обнаружили, что в течение учебного года матери тратят на 30 минут в день больше, заботясь о других, в ом числе и детях, а еще 5 минут потерянного времени, как правило, связано с дорогой до школы. Анализ свидетельствует о том, что матери и отцы проводят физически больше времени с детьми в летние месяцы, однако оба тратят больше времени, активно занимаясь с детьми в течение учебного года, например, помогая с домашним заданием или читая вместе. Однако ученые обнаружили, что мамы в среднем тратят около 34 минут в день в течение учебного года на занятия с детьми, тогда как у мужчин это в среднем занимает около 12 минут.

В исследовании также приняли участие подростки в возрасте 15-17 лет. Ученые обнаружили, что в течение учебного года подростки в среднем спят на 1 час и 20 минут меньше, чем летом, при этом у них меньше свободного времени на 2 часа ежедневно. При этом их время, проведенное у телевизора или компьютера, в том числе за видеоиграми, на 1,5 часа меньше, чем в летний период.

Предыдущее исследование показало, что существует гендерный разрыв в психическом здоровье: женщины хуже мужчин по таким показателям, как тревога и депрессия. Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин диагностируют сезонное аффективное расстройство — разновидность депрессии, возникающая осенью или зимой.

Теперь авторы исследования полагают, что эти проблемы в действительности могут усугубляться более высокими требованиями, которые предъявляются к матерям в течение учебного года. Впрочем, исследователи отмечают, что потребуется больше дополнительных исследований, чтобы подтвердить эту связь.

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