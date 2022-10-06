Грехи родителей. Пристрастие мамы к нездоровой пищи грозит ребенку ожирением

Ученые считают, что независимо от того, насколько здоровым будет рацион малыша, ему все равно грозит ожирение, если мама не придерживалась правильного питания.

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Последние десятилетия ученые то и дело говорят о необходимости правильного питания и сбалансированного рациона. Особенно для подрастающего поколения. Но теперь ученые нашли связь между рационом матери и проблемами с лишним весом у детей в дальнейшей жизни, пишет The Guardian.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы обнаружили связь между рационом мам и рисками ожирения у детей. Ученые считают, что пристрастие матери к ультра обработанным продуктам, таким как готовые блюда, сладкие хлопья, печенье и различные полуфабрикаты напрямую угрожают здоровью будущего потомства. При этом речь идет не только о периоде беременности, но и в целом жизни.

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В исследовании приняли участие почти 20 тысяч детей и около 15 тысяч матерей. В том числе ученые учли основные факторы, которые потенциально могли бы повлиять на риск ожирения у детей — например, вес матери, физическая активность, курение, социальный статус, рацион ребенка и другие.

Ученые обнаружили, что женщины, которые не отдавали предпочтение здоровому рациону, вероятнее всего испортят здоровье своему ребенку — в частности, такой образ жизни угрожает малышу проблемами с ожирением в дальнейшем.

Любопытно, что риск проблем с лишним весом не зависит от других факторов риска. В том числе и употребления детьми вредных продуктов, таких как сухие завтраки и полуфабрикаты.

Группа ученых считает, что им еще следует провести ряд исследований, чтобы понять как именно связаны эти два фактора, и почему нежелание матери придерживаться здорового рациона угрожает ожирением ребенку. Однако уже сейчас можно сказать, что органам здравоохранения необходимо пересмотреть рекомендации по здоровому рациону для женщин детородного возраста.

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