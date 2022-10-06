Грехи родителей. Пристрастие мамы к нездоровой пищи грозит ребенку ожирением
Ученые считают, что независимо от того, насколько здоровым будет рацион малыша, ему все равно грозит ожирение, если мама не придерживалась правильного питания.
Последние десятилетия ученые то и дело говорят о необходимости правильного питания и сбалансированного рациона. Особенно для подрастающего поколения. Но теперь ученые нашли связь между рационом матери и проблемами с лишним весом у детей в дальнейшей жизни, пишет The Guardian.
Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы обнаружили связь между рационом мам и рисками ожирения у детей. Ученые считают, что пристрастие матери к ультра обработанным продуктам, таким как готовые блюда, сладкие хлопья, печенье и различные полуфабрикаты напрямую угрожают здоровью будущего потомства. При этом речь идет не только о периоде беременности, но и в целом жизни.
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В исследовании приняли участие почти 20 тысяч детей и около 15 тысяч матерей. В том числе ученые учли основные факторы, которые потенциально могли бы повлиять на риск ожирения у детей — например, вес матери, физическая активность, курение, социальный статус, рацион ребенка и другие.
Ученые обнаружили, что женщины, которые не отдавали предпочтение здоровому рациону, вероятнее всего испортят здоровье своему ребенку — в частности, такой образ жизни угрожает малышу проблемами с ожирением в дальнейшем.
Любопытно, что риск проблем с лишним весом не зависит от других факторов риска. В том числе и употребления детьми вредных продуктов, таких как сухие завтраки и полуфабрикаты.
Группа ученых считает, что им еще следует провести ряд исследований, чтобы понять как именно связаны эти два фактора, и почему нежелание матери придерживаться здорового рациона угрожает ожирением ребенку. Однако уже сейчас можно сказать, что органам здравоохранения необходимо пересмотреть рекомендации по здоровому рациону для женщин детородного возраста.
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