Гріхи батьків. Пристрасть мами до нездорової їжі загрожує дитині ожирінням

Вчені вважають, що незалежно від того, наскільки здоровим буде раціон малюка, йому загрожує ожиріння, якщо мама не дотримувалася правильного харчування.

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Останні десятиліття вчені постійно говорять про необхідність правильного харчування та збалансованого раціону. Особливо для покоління, яке підростає. Але тепер вчені знайшли зв'язок між раціоном матері та проблемами із зайвою вагою в дітей у подальшому житті, пише The Guardian.

Дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю та Гарвардської медичної школи виявили зв'язок між раціоном мам та ризиками ожиріння у дітей. Вчені вважають, що пристрасть матері до ультра оброблених продуктів, таких як готові страви, солодкі пластівці, печиво та різні напівфабрикати безпосередньо загрожують здоров'ю майбутнього потомства. Водночас йдеться не лише про період вагітності, а й загалом життя.

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У дослідженні взяли участь майже 20 тисяч дітей та близько 15 тисяч матерів. Зокрема вчені врахували основні фактори, які потенційно могли б вплинути на ризик ожиріння у дітей, наприклад, вага матері, фізична активність, куріння, соціальний статус, раціон дитини та інші.

Вчені виявили, що жінки, які не віддавали перевагу здоровому раціону, найімовірніше зіпсують здоров'я своїй дитині — зокрема такий спосіб життя загрожує малюку проблемами з ожирінням надалі.

Цікаво, що ризик проблем із зайвою вагою не залежить від інших факторів ризику. Зокрема і вживання дітьми шкідливих продуктів, таких як сухі сніданки та напівфабрикати.

Група вчених вважає, що їм ще слід провести низку досліджень, щоб зрозуміти, як саме пов'язані ці два фактори, і чому небажання матері дотримуватися здорового раціону загрожує ожирінням дитині. Проте вже зараз можна сказати, що органам охорони здоров'я необхідно переглянути рекомендації щодо здорового раціону для жінок дітородного віку.

Раніше Фокус писав про те, що пристрасть діда до сигарет обернеться проблемами зі здоров'ям для онуків.