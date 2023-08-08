Самая короткая тренировка: 3 секунды упражнений 3 раза в неделю и мышцы вырастут

Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Исследование международной группы ученых, опубликованное в издании European Journal of Applied Physiology, показывает, что существует альтернативный способ, позволяющий накачать мышцы за 3 секунды тренировок 3 раза в неделю. То есть всего 36 секунд, потраченных на тренировки в месяц, принесут желаемый эффект, пишет ScienceAlert.

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Авторы нового исследования считают, что упражнения, направленные на удлинение мышц рук, укрепляют их более эффективно, чем упражнения, направленные на сокращения мышц. Другими словами, подъем тяжелой гантели от талии к груди может быть не так полезен для накачивания мышц, как обратное движение. При этом сжигается больше калорий, но эффект более значительный.

В ходе исследования, в котором принимали участие 26 здоровых молодых мужчин и женщин, ученые выяснили, что подобная техника показывает лучшие результаты для тех, кто старается накачать бицепс. Также ученые выяснили, что нужно потратить всего 3 секунды на подобную тренировку и делать ее нужно обязательно три раза в неделю, чтобы ощутить необходимый эффект.

Авторы исследования не изучали другие мышцы, но считают, что если подобное правило 3-х секунд применимо и к ним, то можно делать подобные упражнения для всего тела в течение 30 секунд три раза в неделю, чтобы укрепить эти мышцы.

Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные Фото: Getty

Ученые предупреждают, что подобные очень короткие тренировки не улучшают работу сердечно-сосудистой системы, а только помогают увеличить мышечную массу. По словам исследователей, регулярные короткие тренировки более полезны, чем одна или две большие тренировки в неделю.

Ученые предполагают, что эти сверхкороткие тренировки более эффективны, чем более длительные, потому что они позволяют мышцам быстрее восстанавливаться. Отдых между упражнениями примерно в 28 800 раз больше, чем фактическое время упражнений.

По словам авторов исследования, нужно провести дополнительные эксперименты, но кажется возможным тот факт, что в определенной степени частота тренировок имеет большее значение, чем их фактическая продолжительность.

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