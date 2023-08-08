Новая технология Китая: самый большой радиотелескоп в мире будут обслуживать не люди (фото)

В КНР одобрили новый способ техобслуживания крупнейшего радиотелескопа FAST.

Китайские власти недавно объявили, что несколько "умных" роботов прошли необходимые проверки для использования их в качестве "обслуживающего персонала" для самого большого радиотелескопа в мире FAST. Новые роботы уже готовы к работе, пишет Space.

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Основная задача новых роботов состоит в изучении уровня прочности тросов, которые поддерживают подвесную конструкцию, с помощью которой собираются радиоданные, получаемые огромным телескопом. Также они будут заниматься облуживанием важных составляющих самой тарелки телескопа.

Собирающая радиоданные конструкция подвешена на высоте в 140 метров над 500-метровой тарелкой телескопа, а потому ее обслуживание и обслуживание удерживающих конструкцию тросов является сложной задачей.

В КНР одобрили новый способ техобслуживания крупнейшего радиотелескопа FAST Фото: space.com

Одной из самых важных задач новых роботов будет замена специальных датчиков в тарелке, которые помогают передавать радиосигналы в кабину для сбора данных. Они встроены в алюминиевые отражатели, из которых состоит тарелка, и могут быть повреждены людьми, которые занимаются техобслуживанием телескопа FAST.

Наличие более легких роботов, выполняющих эту работу, решает данную проблему, считают китайские инженеры.

Когда происходит техобслуживание телескопа, то в течение этого времени он не собирает данные о космосе. А спрос на использование радиообсерватории значительно вырос с 2020 года, когда Китай разрешил ученым из других стран использовать ее для своих исследований.

На снимке показаны рабочие, которые занимаются обслуживанием телескопа FAST Фото: space.com

Новые роботы, обслуживающие FAST, уменьшат количество времени, необходимое для проверки работоспособности телескопа и замены важных компонентов. Таким образом ученые будут иметь больше времени для своих исследований. С другой стороны, китайские инженеры считают, что роботы смогут выполнять больше задач, чем люди, а это повысит эффективность работы FAST, а значит вырастет количество полученных научных данных.

За счет применения "умных" роботов время использования радиотелескопа в годовом выражении вырастет сразу на 30 дней, считают китайские инженеры.

Радиотелескоп FAST начал свою работу в 2016 году и с тех пор с его помощью было сделано немало важных для науки открытий.

Напоминаем, что китайские ученые начали проводить научные наблюдения на самом крупном в мире радиотелескопе, предназначенном для изучения Солнца, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что аппарат NASA нашел воду на Луне и не пережил путешествие в космосе. Небольшой космический аппарат LunaH-Map, запущенный в рамках миссии Artemis 1, завершил свою работу по изучению поверхности Луны.

Также Фокус писал о том, что астрономы показали изображение огромного скопления галактик, которое в ранней Вселенной было самым массивным объектом в космосе.