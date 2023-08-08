Во время ремонта под стенами правительственного архива в Неаполе нашли часовню XVI века (фото)

Рабочие, которые чистили стену внутри здания Госархива Неаполя, обнаружили прекрасно сохранившиеся фрески.

Неаполь — это сокровищница католических шедевров. Даже у зданий, в которых проводятся нерелигиозные мероприятия, зачастую католическое прошлое. Так было и со зданием Государственного архива на территории бывшего бенедиктинского монастыря св. Северина Норикского. Об этом сообщает aleteia.org.

Монастырь построили в 846 году в историческом центре Неаполя. Это место веками было домом для процветающей общины монахов-бенедиктинцев. В 1799 году их изгнали, а монастырь превратили в оружейный склад.

Неизвестные фрески Неаполя

Помещение местного Государственного архива выполняет функцию правительственного здания. Несколько месяцев назад здесь начали реставрировать стены и неожиданно поняли, что под стеной в одной из архивных комнат находится нечто необычное. То, что поначалу казалось старой краской, оказалось отлично сохранившейся фреской XVI века.

Неизвестные фрески Неаполя

На фреске изображена сцена Марии, держащей тело Христа. Прежде это изображение украшало одну из стен часовни. В дальнейшем под краской оказались скрытыми и другие фрески с изображением святых.

Художественный руководитель Госархива рассказал об этой новости в Facebook.

"Это было настоящим открытием; мы понятия не имели, что там была часовня", — рассказал Луиджи Ла Рокка, государственный археолог из муниципалитета Неаполя.

По его словам, сейчас проводится исследование этих фресок, чтобы точнее определить время, когда ее построили.

Предположительно, часовня датируется 16 веком и, вероятно, она станет еще одной остановкой для здешних туристов.

Напомним, что Неаполь на Рождество поет и играет. Здесь рождественская мистерия разворачивается масштабно и с настоящими актерами.

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