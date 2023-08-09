На МКС обнаружены опасные для астронавтов вещества: они попали туда не "из этого мира"

Пыль на Международной космической станции содержит более высокие уровни вредных химических веществ, чем обычная домашняя пыль.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании Environmental Science and Technology Letters, пришли к выводу на МКС в пыли имеется слишком много опасных для астронавтов химических веществ. И они попали сюда извне, пишет Space.

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Ученые изучили состав пыли, которую собирает система фильтрации воздуха на Международной космической станции и считают, что количество вредных веществ в ней превышает уровень таких же веществ в обычной домашней пыли.

Ученые обнаружили широкий диапазон загрязняющих химических веществ на космической станции.

Например, это полибромированные дифениловые эфиры, которые обычно используют в качестве антипирена (компонент для защиты от возгорания) в электрическом оборудовании. Ученые считают, что это вещество появилось в результате использования на космической станции неорганических антипиренов, таких как дигидрофосфат аммония, для изготовления материалов, препятствующих возгоранию.

Другие антипирены, которые называются новыми бромированными антипиренами и фосфорорганическими эфирами, также были обнаружены в пыли на МКС. Их используют в электрическом и электронном оборудовании, строительной изоляции, мебельных тканях и пенопластах. Такие вещества потенциально могут быть токсичными для человека в высоких концентрациях.

Ученые также обнаружили полициклические ароматические углеводороды, которые присутствуют в углеводородном топливе и выделяются при его сжигании, полихлорированные бифенилы, которые используются в строительных и оконных герметиках, и перфторалкильные вещества, которые используются для защиты от пятен на тканях. Некоторые из таких веществ считаются канцерогенами для человека.

Пыль на Международной космической станции содержит более высокие уровни вредных химических веществ, чем обычная домашняя пыль Фото: wikipedia

Ученые предположили, что многие из этих опасных химических веществ могли попасть на борт орбитальной станции из обычных электронных приборов и одежды, которые привезли с собой астронавты.

Воздух на МКС обновляется системой фильтрации от восьми до десяти раз в час. Ученые знают, что это приводит к удалению углекислого газа и газообразных загрязнителей, но неясно, насколько система эффективна при удалении других химических веществ.

Также ученые пока не знают, каким образом влияет на обнаруженные опасные химические загрязнители высокий уровень ионизирующего излучения в космосе.

Ученые считают, что результаты их исследования можно использовать для проектирования строительства новых космических кораблей для дальних полетов и новых космических станций. Ведь нужно максимально исключить источники опасного для астронавтов загрязнения и выбирать материалы, которые не будут накапливать эти загрязнители.

Напоминаем, что жители Австралии стали свидетелями, как предполагается, падения и взрыва в ночном небе обломков российской космической ракеты. Падение этих обломков было похоже на вхождение метеорита в атмосферу, но ученые считают, что это все же были остатки космического мусора, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что NASA рассматривает возможность использовать одну из модификаций космического корабля от SpaceX в качестве будущей орбитальной станции.