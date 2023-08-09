200 000 лет назад неандертальцы строили странные конструкции внутри пещер: никто не знает зачем

Согласно результатам исследования, общественное устройство с современными элементами у неандертальцев появились раньше, чем считалось прежде. На это указывает сложная пространственная организация и использование огня.

Почти 200 тысяч лет назад группа неандертальцев соорудила в пещере на юго-западе Франции несколько странного вида конструкций из сломанных сталагмитов. Эти конструкции, аккуратно расположенные в два больших круга, сбивали с толку исследователей, начиная с 1990 года, когда их обнаружили, и до сих пор. Вместе с тем эта находка может указывать на сложное поведение представителей рода людей. Об этом сообщает Ifl Science.

В 2016 году ученые с помощью датирования с использованием урана установили, что сталагмиты появились в пещере около 176,5 тысяч лет тому назад.

"Ранние неандертальцы были единственными людьми, которые жили в Европе в этот период", — пишут авторы исследования. По их словам, результаты исследования показывают, что общественное устройство, в котором были элементы современного общества, появились раньше, чем считалось прежде. Упоминается, в частности, о сложной пространственной организации и использовании огня.

Конструкции располагались в 336 метрах от входа в пещеру — свидетельство того, что люди доисторического периода уже освоили подземную среду. И это важный шаг в развитии, считают исследователи.

Строители-неандертальцы не использовали целые сталагмиты, а выбирали среднюю часть. Доказательства того, что они использовали огонь, были найдены на 123 предметах.

Анализ обнаруженного во французской пещере оставляет множество вопросов. Например, о предназначении этих сооружений на столь значительном расстоянии от входа в пещеру, а также то, почему большинство очагов находятся на определенных предметах, а не прямо на полу.

Судя по пещерам верхнего палеолита, исследователи допускают, что их предназначение связано с неким символическим или ритуальным поведением. Но они также могли использоваться в быту или же просто в качестве убежища.

Однозначного ответа нет, но археологи также предполагают, что у группы неандертальцев, которая построила упомянутые конструкции, была более сложная социальная организация, чем считалось ранее для этого вида гоминидов.

Напомним, что люди устроили в отношении неандертальцев геноцид 40 тыс. лет назад.

Также сообщалось о том, что известно о доисторическом языке неандертальцев и как они взаимодействовали между собой.