Смертоносные, как атомная бомба. Эксперимент NASA случайно "выпустил" в космос огромные камни (фото)

Во время проверки технологии планетарной защиты удар аппарата NASA по астероиду привел к появлению крупных обломков.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, выяснили, что после удара аппарата DART по околоземному астероиду Диморф, в космос улетело 37 крупных камней. Это значит, что новая технология планетарной защиты может спровоцировать появление дополнительных проблем для Земли, пишет Daily Mail.

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В сентябре 2022 года космический аппарат DART врезался в астероид Диморф (он вращается вокруг другого астероида — Дидим), чтобы изменить его орбиту. Таким образом ученые смогли подтвердить эффективность новой технологии, с помощью которой можно защитить Землю от опасных астероидов.

Ученые изучили данные наблюдений космического телескопа Хаббл и пришли к выводу, что в результате удара в космос улетело 37 крупных обломков астероида размером до 6 метров. Все они улетели со скоростью примерно 20 тысяч км/час.

Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Хотя ни один из этих камней не летит в сторону Земли, все же новое исследование показывает, что новая технология планетарной защиты может создать дополнительные проблемы при изменении траектории полета опасного астероида.

Так выглядел астероид Диморф за 2 минуты до столкновения с ним аппарата DART Фото: NASA

По словам ученых, даже если один 5-метровый обломок астероида упадет на Землю, то в результате выделится столько же энергии, сколько выделилось при падении атомной бомбы на японский город Хиросима в 1945 году. То есть, сами по себе обломки, улетевшие от целевого астероида, могут нанести серьезный ущерб, если они врежутся в нашу планету, потому как они будут иметь огромную скорость.

Обломки астероида Диморф Фото: NASA

Хотя Диморф не является опасным астероидом, поскольку он летает на расстоянии в 10 млн км от Земли, все же он был выбран в качестве объекта для тестирования новой технологии планетарной защиты. Все 37 камней не летят в сторону Земли, но в будущем, если подобная технология будет применена к более близкому к нам опасному астероиду, то такие обломки все же могут нанести ущерб планете, считают ученые.

Авторы исследования продолжат наблюдение за этими камнями, чтобы рассчитать их более точную траекторию полета и предполагают, что их результаты нужно учитывать при планировании будущих подобных миссий.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое было посвящено изучению последствий столкновения аппарата DART с астероидом Диморф.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, каким образом некоторые астероиды могут обрести магнитное поле.

Напоминаем, что ученые впервые обнаружили с помощью ИИ опасный астероид, который иначе могли бы и не заметить, как уже писал Фокус.