Головная боль фермеров: исчезающих красных волков в США будут выпускать на свободу

Возродить популяцию красных волков, которые находились на грани исчезновения, удалось за счет стерилизации их конкурентов — койотов — и выпуска щенков, рожденных в неволе. Но под давлением консервативных политиков эту практику прекратили.

Правительство США планирует урегулировать судебный спор с экологами и природоохранными организациями и взять на себя обязательство выпускать на свободу больше рожденных в неволе красных волков. Об этом сообщает ABC News.

Три года назад природоохранные организации подали в суд на Службу охраны рыбных ресурсов и дикой природы США после того, как выпуск выращенных в неволе волков прекратился.

Восточная часть штата Северная Каролина — единственное место в мире, где красные волки находятся в дикой природе, а не только в зоопарках и заповедниках.

"В течение 25 лет Северная Каролина была местом одной из самых успешных реинтродукций хищников в мире", — говорится в заявлении Рамоны Макги, юриста Южного экологического юридического центра.

По ее словам, такое урегулирование поспособствует тому, чтобы красный волк вернулся на свое законное место и стал известной историей успеха.

Некогда красные волки были распространены на большей части востока США, но из-за отлова, охоты и сокращения среды обитания практически полностью вымерли.

В 1987 году их повторно завезли в Северную Каролину. Сейчас их ареал ограничен пятью округами штата. В последние несколько лет исследователи содержали около 300 волков в неволе — в зоопарках и других местах.

После того, как красных волков стали выпускать на свободу, дикая популяция штата превысила 100 особей и оставалась стабильной до 2012 года.

Добиться этого удалось за счет того, что стали выпускать щенков, рожденных в неволе, и стерилизовать койотов, которые конкурируют с волками за среду обитания. Но такие практики прекратились в 2015 году под давлением консервативных политиков и землевладельцев, которые называли волков своей головной болью.

Напомним, что серый волк Сиф оказался не совсем вымыслом. Ученые выяснили, кому принадлежат неизвестные останки из Канады.

Также сообщалось, что голодные волки охотились в селе Ивано-Франковской области. Популяция этих диких животных выросла втрое.