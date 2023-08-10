На Сицилии археологи нашли коллекцию статуэток, которые использовались как жертвоприношения

На недавних раскопках были обнаружены более 60 статуэток: полуфигуры, изображающие головы животных (протомы), женские бюсты, масляные лампы, небольшие вазы и бронзовые фрагменты.

Археологи, проводившие раскопки в Долине храмов на Сицилии, обнаружили коллекцию статуэток, которые использовались в ритуальных целях. Об этом сообщает Heritage Daily.

Долина храмов — составной элемент древнего города Агридженто в одноименной сицилийской провинции. Греческий историк Фукидид писал, что город основали около 582-580 гг. до н.э. греческие колонисты из Гелы, в восточной части Сицилии. В дальнейшем здесь были колонисты с Крита и Родоса.

В 1997 году долину храмов, которая охватывает 13 кв. км, включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились одни из лучших зданий древнегреческой цивилизации. Среди самых известных храмов: Храм Конкордии, Юноны, Геракла, Зевса, Кастора и Поллукса, Гефеста, и Асклепия.

Здесь также находится гробница Терона — большой памятник пирамидальной формы, который, по версии ученых, был построен в память о римлянах, погибших во Второй Пунической войне.

На недавних раскопках были обнаружены более 60 статуэток: полуфигур, изображающих головы животных (протомов), женских бюстов, масляных ламп, небольших ваз и бронзовых фрагментов.

"Находки позволяют нам понять динамику разрушения Агридженто в 406 г. до н.э. карфагенянами, когда жителям пришлось бежать в направлении города Гела", — сообщили представители памятного места.

Новое открытие сделали в доме VII b — это часть жилого комплекса к северу от храма Юноны. Предметы, использовавшиеся как подношение богам, нашли над слоями разрушения дома. Это может указывать на то, что жители города оставили эти предметы после разграбления карфагенянами.

Напомним, что у берегов Сицилии обнаружили три прежде неизвестных вулкана шириной 6 км.

Также сообщалось, что в мае сообщалось, что в Италии пробудился самый активный вулкан Европы.