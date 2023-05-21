Засыпает черным пеплом: в Италии пробудился самый активный вулкан Европы (видео)

Очередное извержение Этна вызвало на Сицилии осадки в виде смешанного с дождем вулканического пепла. Мелкие частицы, выброшенные из вулкана, могут представлять опасность для авиарейсов.

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21 мая в результате пробуждения самого активного вулкана Европы, известного как Этна, произошел выброс пепла на город Катания в Италии. Об этом пишет Today.

Утром был зарегистрирован рост вулканической активности, в результате чего началось осаждение пепла в Катании. Это привело к закрытию городского аэропорта в крупнейшем городе на востоке Сицилии.

Ученые из Национального института геофизики и вулканологии не могут провести видеонаблюдение и анализировать события, так как над вулканом накопилось облако. По мнению экспертов, дальнейшее развитие может привести к взрывной активности с дальнейшим осаждением пепла.

На данный момент местные власти еще не объявили о проведении обязательной эвакуации в окрестностях Этны. Мелкие частицы, выброшенные из вулкана, могут представлять опасность для авиарейсов.

В управляющей компании аэропорта Катании сообщили, что из-за активного извержения Этны и одновременного осаждения вулканического пепла полеты приостановлены до тех пор, пока безопасные условия не будут восстановлены.

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