Предзнаменование: турист увидел редкое погодное явление, похожее на призрака (фото)

Увидев в небе тень, окутанную ореолом лучей света, мужчина подумал, что перед ним появился призрак. Позже он узнал, что это ничто иное как оптическая иллюзия, которая впервые была зафиксирована в горах Гарц в Германии в 1780 году.

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В Китае на прошлой неделе один из туристов столкнулся с причудливой ситуацией, когда на вершине горы якобы показался "призрак". Жуткая фигура появилась в тумане в горах провинции Сычуань. Об этом пишет The Mirror.

На видео, показанном в соцсетях виден "призрак", окутанный ореолом лучей, струящихся сквозь облака, как круговая радуга. Кажется, что фигура машет левой рукой пешему туристу с вершины горы.

Но через некоторое время человек понимает, что чувство восприятия обманывает его и что далекий образ на самом деле является его собственной тенью.

Эта оптическая иллюзия известна как "brocken spectre", когда солнце светит из-за спины человека, смотрящего вниз в туман или дымку.

Эта оптическая иллюзия известна как "brocken spectre" Фото: The Mirror

Издание отмечает, что впервые это явление было зафиксировано в горах Гарц в Германии в 1780 году. Оно было названо в честь пика Брокен, где его впервые наблюдал немецкий пастор Иоганн Зильбершлаг, естествоиспытатель, часто посещавший эти горы.

С тех пор этот термин использовался в литературе, включая произведения Чарльза Диккенса и Льюиса Кэрролла, которые использовали его как предзнаменование. Это явление также регулярно замечали в различных местах Европы.

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