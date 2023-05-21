Передбачення: турист побачив рідкісне погодне явище, схоже на привида (фото)

Побачивши в небі тінь, оповиту ореолом променів світла, чоловік подумав, що перед ним з'явилася примара. Пізніше він дізнався, що це ніщо інше як оптична ілюзія, яка вперше була зафіксована у горах Гарц у Німеччині у 1780 році.

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У Китаї минулого тижня один із туристів зіткнувся з дивною ситуацією, коли на вершині гори нібито з'явилася "примара". Моторошна постать з'явилася в тумані в горах провінції Сичуань. Про це пише The Mirror.

На відео, показаному в соцмережах, видно "привида", окутаного ореолом променів, що прорізаються крізь хмари, як кругова веселка. Здається, що фігура махає лівою рукою пішому туристові з вершини гори.

Але через деякий час людина розуміє, що почуття сприйняття обманює його та що далекий образ насправді є його власною тінню.

Ця оптична ілюзія відома як "brocken spectre", коли сонце світить з-за спини людини, яка дивиться вниз у туман або димку.

Ця оптична ілюзія відома як "brocken spectre" Фото: brit

Видання зазначає, що вперше це явище було зафіксоване в горах Гарц у Німеччині в 1780 році. Воно було названо на честь піка Брокен, де його вперше спостерігав німецький пастор Йоганн Зільбершлаг, натураліст, який часто відвідував ці гори.

Із того часу цей термін використовувався в літературі, включаючи твори Чарльза Діккенса та Льюїса Керролла, які використовували його як передбачення. Це явище також регулярно помічали в різних місцях Європи.

Раніше Фокус писав, що "найщасливішу золоту рибку Британії" знайшли живою після шторму. Вона вижила в калюжі, доки її не знайшла та не врятувала Гелен Партрідж.

Також повідомлялося, що пенсіонер дивом вижив у сніговому завалі, харчуючись лише снігом і цукерками. 81-річний Джеррі Журе на шість днів опинився в пастці після того, як його автомобіль з'їхав із дороги під час шторму в горах Каліфорнії.