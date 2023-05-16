Дивовижний порятунок: саму "везучу золоту рибку Британії" знайшли живою після шторму (фото)

Золоту рибку назвали "самою везучою в Британії" після того, як вона дивом вижила після штормових повеней.

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У Великій Британії золота рибка дивом возз'єдналася зі своїм господарем після того, як її викинуло зі ставка під час повені, яка дісталася до села Ньютон Попплефорд. Вона вижила в калюжі, доки її не знайшла і не врятувала Хелен Партрідж. Про це пише The Metro.

Британка натрапила на бідну істоту, коли допомагала розчищати село Ньютон Попплефорд, яке сильно постраждала від повені. Передбачається, що рибка пробула в калюжі близько 24 години.

"На жаль, багато частин нашого містечка — будинки, підприємства та об'єкти — постраждали від руйнівного шторму. Члени громади згуртувалися, щоб допомогти всім, хто постраждав. Наша група прибирала сміття з тенісних кортів та ігрового поля, коли ми помітили у брудній калюжі величезну золоту рибку", — сказала Хелен.

Хелен Партрідж натрапила на бідну істоту, коли допомагала розчищати село Фото: Apex

Британка підібрала рибу та тримала її у відрі, а потім написала до місцевих груп Facebook, щоб спробувати знайти власника. Виявилося, що бідну істоту вимило із сусіднього ставка під час повені, разом з іншою рибкою. Вона також була знайдена живою у калюжі неподалік.

"Власника було знайдено завдяки силі соціальних мереж, і рибки було повернуті в його ставок", — додала Хелен.

Раніше Фокус писав про неймовірну історію порятунку карася Лазаря. Пара з англійського міста Челтнем збиралася приготувати вечерю, але вчасно помітила, що зябра риби почали рухатися. Вони назвали нового вихованця Лазарем — на честь біблійного персонажа, який воскрес із мертвих.

Також повідомлялося, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю. У штаті Віргінія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта риба.