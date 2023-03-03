Міг стати вечерею, але отримав дім та сім'ю: неймовірна історія порятунку карася Лазаря

Пара з англійського міста Челтнем збиралася приготувати вечерю, але вчасно помітила, що зябра карася почали рухатися. Вони назвали нового вихованця Лазарем — на честь біблійного персонажа, який воскрес із мертвих.

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Дівчина купила рибу, щоб зробити з неї смачну страву, але виявила, що вона ще жива після 48 годин зберігання у морозильній камері. Вона вирішила залишити тварину живою, а невдовзі знайшла їй новий будинок. Про це повідомляє Daily Mail.

Жінка придбала карася у місцевого риботоргівця у Грінфорді, коли гостювала у друзів у Лондоні на китайський Новий рік.

Після повернення додому вона поклала рибу в холодильник і більше ні про що не думала, поки не дістала її, щоб приготувати вечерю. Дівчина жахнулася, виявивши, що навіть після 48 годин у морозилці риба була все ще жива.

Сінді та її чоловік Пол Льюїс-Борман помітили, що зябра карася почали рухатися. Після обговорення вони вирішили залишити рибу як домашнього вихованця. Щоб продовжити її життя та допомогти їй відновитися після важких днів у крижаній воді, сімейна пара наповнила ванну водою та помістила карася туди.

[ + – ] Сімейна пара наповнила ванну водою і помістила карася туди. Фото: GloucestershireLive

"Деякий час він був млявим, але через 20 хвилин його зябра знову заворушилися. Нам не було де тримати його, крім ванни, і, на щастя, у нас є ще одна ванна кімната", — розповів чоловік Сінді.

Пізніше стало очевидно, що риба відновилася і потребує постійного будинку. Тому сімейна пара знайшла щасливчику нового господаря.

Тепер риба, яка отримала ім'я Лазар, живе у приватному ставку разом з іншими своїми побратимами. Сінді радіє, що після всіх труднощів їхній вихованець зміг вижити і знайти свій будинок.

Видання зазначає, що деякі види риб можуть переносити мороз, тому що в їхній крові містяться білки-"антифризи".

Зберігання риби в колотому льоді є звичайною практикою в Японії, де її заморожують настільки, щоб уповільнити її серцебиття, але не настільки, щоб убити. Це дозволяє зберегти м'ясо свіжим та ніжним для використання в японських делікатесах, таких як сашіми.

Раніше Фокус писав, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю. У штаті Вірджинія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта риба.

Також повідомляється, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу. Дослідження показує, що ссавці цілком здатні "рибалити" самі, але навчилися працювати в команді з людьми, щоб отримувати бонуси.