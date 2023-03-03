Міг стати вечерею, але отримав дім та сім'ю: неймовірна історія порятунку карася Лазаря
Пара з англійського міста Челтнем збиралася приготувати вечерю, але вчасно помітила, що зябра карася почали рухатися. Вони назвали нового вихованця Лазарем — на честь біблійного персонажа, який воскрес із мертвих.
Дівчина купила рибу, щоб зробити з неї смачну страву, але виявила, що вона ще жива після 48 годин зберігання у морозильній камері. Вона вирішила залишити тварину живою, а невдовзі знайшла їй новий будинок. Про це повідомляє Daily Mail.
Жінка придбала карася у місцевого риботоргівця у Грінфорді, коли гостювала у друзів у Лондоні на китайський Новий рік.
Після повернення додому вона поклала рибу в холодильник і більше ні про що не думала, поки не дістала її, щоб приготувати вечерю. Дівчина жахнулася, виявивши, що навіть після 48 годин у морозилці риба була все ще жива.
Сінді та її чоловік Пол Льюїс-Борман помітили, що зябра карася почали рухатися. Після обговорення вони вирішили залишити рибу як домашнього вихованця. Щоб продовжити її життя та допомогти їй відновитися після важких днів у крижаній воді, сімейна пара наповнила ванну водою та помістила карася туди.
"Деякий час він був млявим, але через 20 хвилин його зябра знову заворушилися. Нам не було де тримати його, крім ванни, і, на щастя, у нас є ще одна ванна кімната", — розповів чоловік Сінді.
Пізніше стало очевидно, що риба відновилася і потребує постійного будинку. Тому сімейна пара знайшла щасливчику нового господаря.
Тепер риба, яка отримала ім'я Лазар, живе у приватному ставку разом з іншими своїми побратимами. Сінді радіє, що після всіх труднощів їхній вихованець зміг вижити і знайти свій будинок.
Видання зазначає, що деякі види риб можуть переносити мороз, тому що в їхній крові містяться білки-"антифризи".
Зберігання риби в колотому льоді є звичайною практикою в Японії, де її заморожують настільки, щоб уповільнити її серцебиття, але не настільки, щоб убити. Це дозволяє зберегти м'ясо свіжим та ніжним для використання в японських делікатесах, таких як сашіми.
Раніше Фокус писав, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю. У штаті Вірджинія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта риба.
Також повідомляється, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу. Дослідження показує, що ссавці цілком здатні "рибалити" самі, але навчилися працювати в команді з людьми, щоб отримувати бонуси.