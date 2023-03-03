Мог стать ужином, но получил дом и семью: невероятная история спасения карася Лазаря

Пара из английского города Челтнем собиралась приготовить ужин, но вовремя заметила, что жабры карася начали двигаться. Они назвали нового питомца Лазарем — в честь библейского персонажа, воскресшего из мертвых.

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Девушка купила рыбу, чтобы сделать из нее вкусное блюдо, но обнаружила, что она еще жива после 48 часов хранения в морозильной камере. Она решила оставить животное в живых, а вскоре нашла ему новый дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина приобрела карася у местного рыботорговца в Гринфорде, когда гостила у друзей в Лондоне на китайский Новый год.

После возвращения домой она положила рыбу в холодильник и больше ни о чем не думала, пока не достала ее, чтобы приготовить ужин. Девушка пришла в ужас, обнаружив, что даже после 48 часов в морозилке рыба была все еще жива.

Синди и ее супруг Пол Льюис-Борман заметили, что жабры карася начали двигаться. После обсуждения они решили оставить рыбу в качестве домашнего питомца. Чтобы продлить ее жизнь и помочь ей восстановиться после трудных дней в ледяной воде, семейная пара наполнила ванну водой и поместила карася туда.

[ + – ] Семейная пара наполнила ванну водой и поместила карася туда Фото: GloucestershireLive

"Некоторое время он был вялым, но через 20 минут его жабры вновь зашевелились. Нам негде было держать его, кроме ванны, и, к счастью, у нас есть еще одна душевая комната", — рассказал муж Синди.

Позднее стало очевидно, что рыба восстановилась и нуждается в постоянном доме. Поэтому семейная пара нашла счастливчику нового хозяина

Теперь рыба, получившая имя Лазарь, живет в частном пруду вместе с другими своими собратьями. Синди радуется, что после всех трудностей их питомец смог выжить и найти свой дом.

Издание отмечает, что некоторые виды рыб могут переносить мороз, потому что в их крови содержатся белки-"антифризы".

Хранение рыбы в колотом льду является обычной практикой в Японии, где ее замораживают настолько, чтобы замедлить ее сердцебиение, но не настолько, чтобы убить. Это позволяет сохранить мясо свежим и нежным для использования в японских деликатесах, таких как сашими.

Ранее Фокус писал, что в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, которая делает ее легкой добычей. В штате Виргиния во время тренировки перед рыболовным турниром рыбаку Джейкобу Муру попалась на крючок странного вида светло-желтая рыба.

Также сообщается, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу. Исследование показывает, что млекопитающие вполне способны "рыбачить" сами, но научились работать в команде с людьми, чтобы получать бонусы.