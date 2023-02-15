В США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, которая делает ее легкой добычей (фото)

В штате Виргиния во время тренировки перед рыболовным турниром рыбаку Джейкобу Муру попалась на крючок странного вида светло-желтая рыба.

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В американском штате Виргиния обнаружили рыбу с крайне необычной мутацией. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ресурсов дикой природы Виргинии.

Во время тренировки перед рыболовным турниром рыбак Джейкоб Мур выловил в реке Джеймс странного вида светло-желтую рыбу.

Сначала он решил, что это морская рыба, но при ближайшем рассмотрении понял, что имеет дело с пресноводным окунем. После сделанных фотографий рыбак отпустил рыбу.

"Никогда прежде я ничего подобного не встречал. Видел окуня с черными пятнами, но не такого альбиноса", — сказал Мур представителям департамента.

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Однако это не был альбинос. Золотистый цвет вызван ксантизмом, генетической мутацией, из-за которой рыба приобретает ярко-золотистый окрас и становится легкой добычей для хищников.

По словам Катрины Либич, эксперта из Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, это ребкое явление, из-за которого животные становятся уязвимее.

Маскировка помогает спрятаться от потенциальных хищников и, с другой стороны, позволяет эффективнее охотиться, однако желтые или оранжевые рыбы становятся более заметными.

Напомним, что рыбаки Фукусимы возлагают большие надежды на "счастливого тигра", которого называют символом будущего. Спустя 12 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1" рыбаки стали вылавливать иглобрюха.

Ранее Фокус сообщал, что ученые считают, что у некоторых рыб есть самосознание, а миф о памяти золотых рыбок создает неверное представление об их интеллекте.