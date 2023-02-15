Символ будущего. Рыбаки Фукусимы возлагают большие надежды на "счастливого тигра"

12 лет после аварии на АЭС "Фукусима-дайити" едва ли можно назвать счастливыми, но все начало налаживаться, когда рыбаки начали вылавливать иглобрюха.

Related video

В 2011 году Фукусима была опустошена ядерной катастрофой 2011 года, когда смертоносное цунами на северо-востоке Японии вызвало аварию на АЭС "Фукусима-дайити". Последующие 12 лет едва ли можно назвать счастливыми для местных жителей, однако сегодня у них появилась надежда, пишет PHYS.org.

По словам рыбака Масахиро Исибаси, кооператив, к которому он принадлежит, столкнулся с рядом жестких ограничений на рыболовлю, а потребители начали избегать их продукции, опасаясь ущерба для репутации из-за проблем с радиацией. В результате рыболовный кооператив оказался на грани краха, но все изменилось, когда в их улове начала встречаться тигровая рыба-фугу, которая является разновидностью пресловутой "фугу".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что фугу является деликатесом, который способен убить, если его неправильно приготовить, для сообщества опустошенного ядерной катастрофой она, похоже, стала настоящим спасением.

Отметим, что на местных прилавках тигровую рыбу-фугу можно встретить под названием "фукутора", что в переводе означает "счастливый тигр". По словам Исибаси, с каждым годом они с другими рыбаками начали вылавливать все больше новых привлекательных видов и тем самым привлекать внимание потребителей. Таким образом они надеются показать, что рыба с Фукусимы безопасна и вкусна.

Фугу часто подают в сыром виде в дорогих ресторанах в Японии, где повара обладают специальной лицензией, доказывающей, что они способны безопасно разрезать органы рыбы, содержащие смертельный яд.

Теперь каждое утро в порту Мацукаваура, который располагается в 50 километрах к северу от Фукусима-дайити рыбаки выбрасывают на берег ведра, переполненные жирным тигровым иглобрюхом.

История началась 5 лет назад, когда рыбакам впервые удалось словить небольшое количество "фугу", уже в 2019 году им удалось добыть почти три тонны тигрового иглобрюха, а в 2022 году эта цифра увеличилась в 10 раз.

Однако теперь сообщество столкнулось с новой проблемой — оператор Фукусима-дайити готовится начать сброс очищенных сточных вод в море в этом году. Отметим, что в резервуарах завода сегодня хранится более миллиона тонн очищенной воды. По сути эта жидкость представляет собой смесь загрязненных грунтовых вод, морской, дождевой и воды, используемой для охлаждения, а также отфильтрованной для удаления различных радиоактивных элементов.

Места для хранения воды заканчиваются и Международное агентство по атомной энергии одобрило план выпуска. Однако местные рыбаки опасаются, что это вновь может поставить под угрозу их промысел, ведь они только-только начали вставать на ноги, после крупнейшей аварии.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Израиля выловили тропических ядовитых рыб фугу.