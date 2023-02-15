Символ майбутнього. Рибалки Фукусіми покладають великі надії на "щасливого тигра"

12 років після аварії на АЕС "Фукусіма-даїті" навряд чи можна назвати щасливими, але все почало налагоджуватися, коли рибалки почали виловлювати фугу.

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У 2011 році Фукусіма була спустошена ядерною катастрофою, коли смертоносне цунамі на північному сході Японії спричинило аварію на АЕС "Фукусіма-даїті". Наступні 12 років навряд чи можна назвати щасливими для місцевих жителів, проте сьогодні вони мають надію, пише PHYS.org.

За словами рибалки Масахіро Ісібасі, кооператив, до якого він належить, зіткнувся з низкою жорстких обмежень на риболовлю, а споживачі почали уникати їхньої продукції, побоюючись збитків для репутації через проблеми з радіацією. В результаті рибальський кооператив опинився на межі краху, але все змінилося, коли в їхньому улові почала зустрічатися тигрова риба-фугу, яка є різновидом горезвісної фугу.

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Попри те, що фугу є делікатесом, який здатний вбити, якщо його неправильно приготувати, для спільноти, спустошеної ядерною катастрофою, вона, схоже, стала справжнім порятунком.

Зазначимо, що на місцевих прилавках тигрову рибу-фугу можна зустріти під назвою "фукутора", що означає "щасливий тигр". За словами Ісібасі, з кожним роком вони з іншими рибалками почали виловлювати все більше нових привабливих видів і тим самим привертати увагу споживачів. Так вони сподіваються показати, що риба з Фукусіми безпечна та смачна.

Фугу часто подають у сирому вигляді в дорогих ресторанах у Японії, де кухарі мають спеціальну ліцензію, що доводить, що вони здатні безпечно розрізати органи риби, що містять отруту.

Тепер щоранку в порту Мацукаваура, що розташовується за 50 кілометрів на північ від "Фукусіма-даїті", рибалки викидають на берег відра, переповнені жирним тигровим фугу.

Історія почалася 5 років тому, коли рибалкам уперше вдалося зловити невелику кількість фугу, вже у 2019 році їм вдалося видобути майже три тонни тигрового фугу, а у 2022 році ця цифра збільшилася в 10 разів.

Однак тепер співтовариство зіткнулося з новою проблемою — оператор "Фукусіма-даїті" готується розпочати скидання очищених стічних вод у морі цього року. Зазначимо, що в резервуарах заводу сьогодні зберігається понад мільйон тонн очищеної води. По суті ця рідина є сумішшю забруднених ґрунтових вод, морської, дощової води й води, що використовується для охолодження, а також відфільтрованої для видалення різних радіоактивних елементів.

Місця для зберігання води закінчуються, і Міжнародне агентство з атомної енергії схвалило план випуску. Однак місцеві рибалки побоюються, що це знову може поставити під загрозу їхній промисел, адже вони тільки-но почали вставати на ноги після найбільшої аварії.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Ізраїлю виловили тропічних отруйних риб фугу.