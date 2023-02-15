У США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю (фото)

У штаті Вірджинія під час тренування перед рибальським турніром рибалці Джейкобу Муру потрапила на гачок дивного вигляду світло-жовта риба.

Related video

В американському штаті Вірджинія виявили рибу з вкрай незвичайною мутацією. Про це повідомляє пресслужба Департаменту ресурсів дикої природи Вірджинії.

Під час тренування перед рибальським турніром рибалка Джейкоб Мур виловив у річці Джеймс дивного вигляду світло-жовту рибу.

Спочатку він вирішив, що це морська риба, але в процесі ближчого розгляду зрозумів, що має справу з прісноводним окунем. Після фото рибалка відпустив рибу.

"Ніколи раніше я нічого подібного не зустрічав. Бачив окуня з чорними плямами, але не такого альбіноса", — сказав Мур представникам департаменту.

[ + – ] Рідкісний великоротий окунь

Проте це був альбінос. Золотистий колір викликаний ксантизмом, генетичною мутацією, через яку риба набуває яскраво-золотистого забарвлення і стає легкою здобиччю для хижаків.

За словами Катріни Лібіч, експертки зі Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США, це рідкісне явище, через яке тварини стають уразливішими.

Маскування допомагає сховатися від потенційних хижаків і, з іншого боку, дозволяє ефективніше полювати, проте жовті чи помаранчеві риби стають помітнішими.

Нагадаємо, що рибалки Фукусіми покладають великі надії на "щасливого тигра", якого називають символом майбутнього. Через 12 років після аварії на АЕС "Фукусіма-1" рибалки почали виловлювати скалозуба.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені вважають, що деякі риби мають самосвідомість, а міф про пам'ять золотих рибок створює неправильне уявлення про їхній інтелект.