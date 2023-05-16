Удивительное спасение: самую "везучую золотую рыбку Британии" нашли живой после шторма (фото)

Золотую рыбку назвали "самой везучей в Британии" после того, как она чудом выжила после штормовых наводнениях.

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В Великобритании золотая рыбка чудом воссоединилась со своим хозяином после того, как ее унесло во время наводнения, которое настигло деревню Ньютон Попплефорд. Она выжила в луже, пока ее не нашла и не спасла Хелен Партридж. Об этом пишет The Metro.

Британка наткнулась на бедное существо, когда помогала расчищать деревню Ньютон Попплефорд, сильно пострадавшую от наводнения. Предполагается, что рыбка пробыла в луже около 24 часов.

"К сожалению, многие части нашего городка — дома, предприятия и объекты — пострадали от разрушительного шторма. Члены общины сплотились, чтобы помочь всем, кто пострадал. Наша группа убирала мусор с теннисных кортов и игрового поля, когда мы заметили в грязной луже огромную золотую рыбку", — сказала Хелен.

Хелен Партридж наткнулась на бедное существо, когда помогала расчищать деревню Фото: Apex

Британка подобрала рыбу и держала ее в ведре, а затем написала в местные группы Facebook, чтобы попытаться найти владельца. Оказалось, что бедное существо вымыло из соседнего пруда во время наводнения, вместе с другой рыбкой. Она также была найдена живой в луже неподалеку.

"Владелец был найден благодаря силе социальных сетей, и рыбки были возвращены в его пруд", — добавила Хелен.

Ранее Фокус писал о невероятной истории спасения карася Лазаря. Пара из английского города Челтнем собиралась приготовить ужин, но вовремя заметила, что жабры рыбы начали двигаться. Они назвали нового питомца Лазарем — в честь библейского персонажа, воскресшего из мертвых.

Также сообщалось, что в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, которая делает ее легкой добычей. В штате Виргиния во время тренировки перед рыболовным турниром рыбаку Джейкобу Муру попалась на крючок странного вида светло-желтая рыба.