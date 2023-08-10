Аппетит в порядке: самый популярный медведь на Аляске съел 45 кг лосося за 3 дня (видео)

27-летнего хищника по кличке Отис в преклонном для медведей возрасте приходится конкурировать за еду с более молодыми сородичами.

Многие неравнодушные наблюдатели беспокоились о самом известном медведе в штате Аляска, который живет на реке Брукс. Косолапый уже в возрасте и сравнительно медленно выходил из спячки. Однако пользователи сервиса Explore.org, который отслеживает происходящее на реке посредством камер, сообщили, что аппетит у животного довольно неплохой.

Медведи на реке Брукс

То, что он съел лосося весом больше 45 кг за три дня, стало хорошей новостью для тех, кто следит за его судьбой, и для самого 27-летнего хищника по кличке Отис, которому приходится конкурировать за еду с более молодыми сородичами. (27 лет — это верхний предел для жизненного цикла медведей).

Медведь на реке Брукс

"Теперь я вижу, что ему лучше. Ребра и другие кости, которые прежде выпирали, теперь уже не столь заметны. Продолжай в том же духе, дорогой Отис", — написал один из пользователей.

Пожилой медведь Отис ловит лосося на реке в штате Аляска

В еще одном комментарии отмечалось, что животному нужно больше калорий.

Медведь на реке Брукс

Напомним, что в штате Колорадо медведь пришел на свадьбу и набросился на десертный стол.

Также сообщалось, что медведь вырвался из клетки на самолете в Дубае.

А из-за жары в Калифорнии медведица с медвежонком пришли искупаться в бассейне местной жительницы. Владелица дома в южной части штата сняла косолапых на видео.