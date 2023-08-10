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Технологии и наука

Аппетит в порядке: самый популярный медведь на Аляске съел 45 кг лосося за 3 дня (видео)

Медведь Отис на реке Брукс
Фото: Скрин видео | Медведь Отис на реке Брукс

27-летнего хищника по кличке Отис в преклонном для медведей возрасте приходится конкурировать за еду с более молодыми сородичами.

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Многие неравнодушные наблюдатели беспокоились о самом известном медведе в штате Аляска, который живет на реке Брукс. Косолапый уже в возрасте и сравнительно медленно выходил из спячки. Однако пользователи сервиса Explore.org, который отслеживает происходящее на реке посредством камер, сообщили, что аппетит у животного довольно неплохой.

Медведи на реке Брукс Fullscreen
Медведи на реке Брукс

То, что он съел лосося весом больше 45 кг за три дня, стало хорошей новостью для тех, кто следит за его судьбой, и для самого 27-летнего хищника по кличке Отис, которому приходится конкурировать за еду с более молодыми сородичами. (27 лет — это верхний предел для жизненного цикла медведей).

Медведь на реке Брукс Fullscreen
Медведь на реке Брукс

"Теперь я вижу, что ему лучше. Ребра и другие кости, которые прежде выпирали, теперь уже не столь заметны. Продолжай в том же духе, дорогой Отис", — написал один из пользователей.

Пожилой медведь Отис ловит лосося на реке в штате Аляска

В еще одном комментарии отмечалось, что животному нужно больше калорий.

Медведь на реке Брукс Fullscreen
Медведь на реке Брукс

Напомним, что в штате Колорадо медведь пришел на свадьбу и набросился на десертный стол.

Также сообщалось, что медведь вырвался из клетки на самолете в Дубае.

А из-за жары в Калифорнии медведица с медвежонком пришли искупаться в бассейне местной жительницы. Владелица дома в южной части штата сняла косолапых на видео.