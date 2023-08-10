Апетит у порядку: найпопулярніший ведмідь на Алясці з'їв 45 кг лосося за 3 дні (відео)

27-річному хижакові на прізвисько Отіс у похилому для ведмедів віці доводиться конкурувати за їжу з молодшими родичами.

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Багато небайдужих спостерігачів непокоїлися про найвідомішого ведмедя в штаті Аляска, який живе на річці Брукс. Клишоногий уже у віці й порівняно повільно виходив зі сплячки. Однак користувачі сервісу Explore.org, який відстежує те, що відбувається на річці за допомогою камер, повідомили, що апетит у тварини досить непоганий.

Ведмеді на річці Брукс

Те, що він з'їв лосося вагою понад 45 кг за три дні, стало гарною новиною для тих, хто стежить за його долею, і для самого 27-річного хижака на прізвисько Отіс, якому доводиться конкурувати за їжу з молодшими родичами. (27 років — це верхня межа для життєвого циклу ведмедів).

Ведмідь на річці Брукс

"Тепер я бачу, що йому краще. Ребра та інші кістки, які колись випирали, тепер уже не настільки помітні. Продовжуй у тому ж дусі, дорогий Отіс", — написав один із користувачів.

Літній ведмідь Отіс ловить лосося на річці в штаті Аляска

У ще одному коментарі зазначалося, що тварині потрібно більше калорій.

Ведмідь на річці Брукс

Нагадаємо, що в штаті Колорадо ведмідь прийшов на весілля і накинувся на десертний стіл.

Також повідомлялося, що ведмідь вирвався з клітки на літаку в Дубаї.

А через спеку в Каліфорнії ведмедиця з ведмежам прийшли скупатися в басейні місцевої мешканки. Власниця будинку в південній частині штату зняла клишоногих на відео.