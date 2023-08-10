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Апетит у порядку: найпопулярніший ведмідь на Алясці з'їв 45 кг лосося за 3 дні (відео)

Ведмідь Отіс на річці Брукс
Фото: Скрін відео | Ведмідь Отіс на річці Брукс

27-річному хижакові на прізвисько Отіс у похилому для ведмедів віці доводиться конкурувати за їжу з молодшими родичами.

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Багато небайдужих спостерігачів непокоїлися про найвідомішого ведмедя в штаті Аляска, який живе на річці Брукс. Клишоногий уже у віці й порівняно повільно виходив зі сплячки. Однак користувачі сервісу Explore.org, який відстежує те, що відбувається на річці за допомогою камер, повідомили, що апетит у тварини досить непоганий.

Ведмеді на річці Брукс Fullscreen
Ведмеді на річці Брукс

Те, що він з'їв лосося вагою понад 45 кг за три дні, стало гарною новиною для тих, хто стежить за його долею, і для самого 27-річного хижака на прізвисько Отіс, якому доводиться конкурувати за їжу з молодшими родичами. (27 років — це верхня межа для життєвого циклу ведмедів).

Ведмідь на річці Брукс Fullscreen
Ведмідь на річці Брукс

"Тепер я бачу, що йому краще. Ребра та інші кістки, які колись випирали, тепер уже не настільки помітні. Продовжуй у тому ж дусі, дорогий Отіс", — написав один із користувачів.

Літній ведмідь Отіс ловить лосося на річці в штаті Аляска

У ще одному коментарі зазначалося, що тварині потрібно більше калорій.

Ведмідь на річці Брукс Fullscreen
Ведмідь на річці Брукс

Нагадаємо, що в штаті Колорадо ведмідь прийшов на весілля і накинувся на десертний стіл.

Також повідомлялося, що ведмідь вирвався з клітки на літаку в Дубаї.

А через спеку в Каліфорнії ведмедиця з ведмежам прийшли скупатися в басейні місцевої мешканки. Власниця будинку в південній частині штату зняла клишоногих на відео.