В Нидерландах нашли скелет, который мог принадлежать графине 15 века (фото, видео)

На раскопках в Гааге нашли в общей сложности восемь скелетов, но один из них представляет особый интерес, так как мог принадлежать графине 15-го века Якобе ван Бейерен.

Скелет, который мог принадлежать графине 15 века, обнаружили возле правительственного здания в Нидерландах. Археологи вели раскопки рядом с Бинненхофом, комплексом зданий в центре Гааги, и нашли скелет, который лежал в часовне Хофкапеле. Об этом сообщает Den Haan FM.

Были найдены в общей сложности восемь скелетов, но один из них представляет особый интерес, т.к. он мог принадлежать графине 15-го века Якобе ван Бейерен.

Портрет Якобы ван Бейерен

Во время других раскопок 1770 года археологи обнаружили прядь волос графини в том же месте. На то, чтобы выяснить, действительно ли найденный скелет принадлежит графини, может уйти до двух лет.

Археологи также обнаружили обширную территорию Хофкапеля, известную как Валлонская церковь, прежде здесь был специальный вход, куда могли входить только состоятельные граждане.

"Только богатые придворные и дворяне входили в Хофкапель через этот вход", — сказал Миньон Ленуар, археолог муниципалитета Гааги.

Другие артефакты, найденные на месте раскопок в Гааге

Здание Бинненхоф крайне важно для истории Нидерландов, прежде здесь находили различные сокровища разных временных периодов.

Это гробницы и специальные захоронения, датируемые 15-16 веками, а в старой выгребной яме находили стеклянную посуду. Особый интерес представляла позолоченная ступня с выгравированным изображением льва.

По словам Ленуара, стекло, обнаруженное в выгребной яме, было достаточно неожиданной находкой, поскольку обычно в таких ямах находят глиняную посуду.

"Мы установили, что при строительстве фасада строители следовали рельефу дюн. То есть вначале уложили восемь или девять рядов кирпичей, а затем построили несколько рядов чуть ниже уровня земли", — рассказал Анджелко Павлович, археолог, работающий в муниципалитете Гааги, добавив, что таким образом кладка не была полностью ровной.

Сюжет о раскопках в Гааге

Напомним, что археологи обнаружили полный скелет большой панды в могиле китайского императора. По словам археолога из академии Шэньси Ху Сонгмея, полный скелет панды в древнем китайском захоронении находят впервые, хотя прежде обнаруживались останки других животных.

Также сообщалось, что в парижской квартире, которая оставалась нетронутой больше 80 лет, обнаружили картину Джованни Больдини.