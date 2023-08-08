Археологи нашли полный скелет большой панды в могиле китайского императора

По словам Ху Сонгмея, археолога из академии Шэньси, полный скелет панды в древнем китайском захоронении обнаружили впервые. Прежде в могилах находили тигров, тапиров, бизонов, яков, такинов и других животных.

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Археологи в Китае заявили, что обнаружили полный скелет большой панды, погребенный в могиле китайского императора, который жил более 2000 лет тому назад. Об этом сообщает The Insider.

Впервые удалось найти полный скелет животного в древнем захоронении, объяснил Ху Сонгмей, археолог из Археологической академии Шэньси.

Его команда обнаружила скелет, обращенный в сторону гробницы императора Вэня, который был пятым правителем династии Западная Хань до 157 г. до н.э.

Могила находится недалеко от города Сиань в провинции Шэньси, бывшей имперской столицы Китая.

В прошлые годы археологи находили останки тигра, тапира, бизона, яка, такина и некоторых других животных в 20 ямах по углам королевского сада возле могилы Вэня.

Но только недавно выяснилось, что один из скелетов был гигантской пандой. Для этого использовался анализ ДНК.

По словам археолога, найденная панда, вероятно, принадлежала к более крупному подвиду, которая отличается от распространенной сычуаньской большой панды.

По мнению исследователей, находка также может быть признаком того, что климат в этом районе был на несколько градусов теплее, чем сейчас, и там также рос бамбук.

Вместе с тем высказывается предположение, что животное могли прислать с юга в качестве подношения.

Напомним, что красная панда сбежала из зоопарка ради овощного магазина. Работники приняли красную панду за большого кота, но оказалось, что дикое животное вышло из своего вольера.

Также сообщалось, что в заповеднике заметили редкую панду-альбиноса, "единственную в своем роде".