Археологи знайшли повний скелет великої панди в могилі китайського імператора

За словами Ху Сонгмея, археолога з академії Шеньсі, повний скелет панди в стародавньому китайському похованні виявили вперше. Раніше в могилах знаходили тигрів, тапірів, бізонів, яків, такинів та інших тварин.

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Археологи в Китаї заявили, що виявили повний скелет великої панди, похований у могилі китайського імператора, який жив понад 2000 років тому. Про це повідомляє The Insider.

Уперше вдалося знайти повний скелет тварини в стародавньому похованні, пояснив Ху Сонгмей, археолог з Археологічної академії Шеньсі.

Його команда виявила скелет, звернений у бік гробниці імператора Веня, який був п'ятим правителем династії Західна Хань до 157 р. до н.е.

Могила розташована недалеко від міста Сіань у провінції Шеньсі, колишньої імперської столиці Китаю.

Минулими роками археологи знаходили рештки тигра, тапіра, бізона, яка, такина і деяких інших тварин у 20 ямах по кутах королівського саду біля могили Веня.

Але тільки нещодавно з'ясувалося, що один зі скелетів був гігантською пандою. Для цього використовувався аналіз ДНК.

За словами археолога, знайдена панда, ймовірно, належала до більшого підвиду, який відрізняється від поширеної сичуаньської великої панди.

На думку дослідників, знахідка також може бути ознакою того, що клімат у цьому районі був на кілька градусів теплішим, ніж зараз, і там також ріс бамбук.

Водночас висловлюється припущення, що тварину могли прислати з півдня як підношення.

Нагадаємо, що червона панда втекла із зоопарку заради овочевого магазину. Працівники прийняли червону панду за великого кота, але виявилося, що дика тварина вийшла зі свого вольєра.

Також повідомлялося, що в заповіднику помітили рідкісну панду-альбіноса, "єдину у своєму роді".