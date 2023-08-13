Возле Антарктиды обнаружили новое морское существо с 20 "руками": назвали в честь клубники (фото)

Новый вид является частью группы антарктических беспозвоночных, которые называются морские лилии.

Ученые, исследующие океан недалеко от Антарктиды, обнаружили новый вид, который на фотографиях выглядит устрашающе, но назвали его в честь клубники, пишет Business Insider.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Invertebrate Systematics, морские биологи открыли новый вид беспозвоночных. Это морское существо, имеющее 20 так называемых "рук, получило название антарктическая клубничная морская лилия. Каждая из "рук" существа может достигать 20 см в длину.

Цель морских биологов состояла в том, чтобы разобраться с генеалогическим древом определенного рода морских животных под названием Promachocrinus, или антарктических морских лилий. Для этого они проанализировали соответствующие образцы, впервые собранные во время серии экспедиций в Южном океане, проведенных в период с 2008 по 2017 год.

Эти животные во многом связаны с морскими звездами, морскими огурцами и другими иглокожими, но о них известно не слишком много. До сих пор ученые четко идентифицировали только один вид как такой, который принадлежит к этому роду и называется Promachocrinus kerguelensis.

Морские биологи открыли новый вид беспозвоночных Фото: Gizmodo

По словам ученых, анализируя ДНК и форму тела существ, они смогли правильно классифицировать многих других представителей этого рода. В общей сложности ученые классифицировали семь других видов Promachocrinus, в том числе четыре вида, которые ранее были неизвестными.

Самым интересным видом является Promachocrinus fragarius, который получил прозвище антарктическая клубничная морская лилия. Центральное тело животного, похоже на клубнику, а его цвет может меняться от пурпурного до темно-красного. Считается, что этот вид обитает на глубине от 65 до 1170 метров.

Самым интересным видом является Promachocrinus fragarius, который получил прозвище антарктическая клубничная морская лилия Фото: Gizmodo

По словам ученых, так называемые "руки" являются более длинными частями морского существа и помогают ему перемещаться в воде. Новый вид принадлежит к классу Crinoidea, в который входят морские звезды, морские ежи и морские огурцы. Новый вид, по словам ученых, также выделяется и количеством "рук", ведь у большинства морских лилий всего 10 таких отростков.

Хотя исследователи, возможно, разгадали одну еще одну морскую загадку, осталось еще много неизвестных видов, которые предстоит открыть.

Фокус уже писал о необычной рыбе, которая обитает на глубине от 600 до 700 метров, имеет прозрачную голову и ее глаза могут вращаться.

Также Фокус писал о том, что в Египте обнаружили останки уникального древнего кита, который жил 41 млн лет назад. Палеонтологи представили новый вид давно вымерших китов, и они были настоящими карликами по сравнению с другими базилозаврами. Учитывая то, что этого кита обнаружили в Египте и он прожил недолгую жизнь, его назвали в честь одного из самых известных фараонов Древнего Египта.