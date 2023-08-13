Новый научный прорыв: физики стали еще ближе к получению безграничной чистой энергии

Американские ученые смогли повторить успех своего предыдущего эксперимента с термоядерным синтезом.

Второй раз в истории физики смогли в экспериментальном термоядерном реакторе получить больше энергии, чем было затрачено на запуск этой реакции. Этот научный прорыв стал очередным, хоть и маленьким шагом к получению безграничной чистой энергии, такой же, как производится в недрах Солнца, пишет Live Science.

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Физики из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, США, во второй раз в истории смогли достичь значительного успеха при запуске термоядерного синтеза в экспериментальном реакторе. Ученые снова получили больше энергии, чем потратили на запуск термоядерной реакции.

Запустив самый мощный в мире лазерный луч, чтобы на очень короткое время превратить изотопы водорода в воспламененную плазму, физики получили еще больше чистой энергии, чем во время первого эксперимента в декабре 2022 года.

В рамках прошлого эксперимента ученые на долю секунды с помощью лазерного луча превратили дейтерий и тритий в воспламененную плазмы и в результате было выделено 3,15 МДж энергии при затраченных на запуск термоядерной реакции 2,05 МДж, как уже писал Фокус. По словам ученых, они достигли еще лучших результатов, но все подробности будут оглашены позже, после того, как будут опубликованы результаты нового эксперимента в научных изданиях.

Этот научный прорыв стал очередным, хоть и маленьким шагом к получению безграничной чистой энергии, такой же, как производится в недрах Солнца Фото: Forbes

Физики признают, что ни первый, ни второй эксперимент не привели к получению большего количества энергии, чем было затрачено на питание всего термоядерного реактора. При этом сама термоядерная реакция длилась лишь очень короткое время.

Термоядерный синтез происходит в ядрах всех звезд, в том числе и нашего Солнца, благодаря чему они могут жить. Когда соединяются атомы водорода и получается гелий, то производится безграничная чистая энергия. Если создать такой термоядерный реактор на Земле, который бы смог выдавать больше энергии, чем нужно на его работу, то в таком случае производство энергии не будет создавать парниковых газов и радиоактивных отходов.

Но, чтобы создать условиях для запуска термоядерного синтеза, как в ядре Солнца, нужны огромная температура и колоссальное давление. И конечно же нужно большое количество энергии, чтобы превратить исходное топливо в плазму, воспламенить ее и затем получить выделенную энергию.

Некоторые физики считают, что на создание такого работающего термоядерного реактора могут уйти десятилетия. А потому спасти человечество из изменения климата чистая энергия уже не успеет, как уже писал Фокус.

Тем не менее подобные эксперименты, которые американские физики намерены продолжать дальше, доказывают, что однажды такая безграничная чистая энергия может обеспечить все человечество.

Фокус также писал о еще одном важнейшем для современной физики исследовании, которое предполагает, что неизвестная пока нам пятая сила природы все же существует. По крайне мере новые данные указывают на то, что некоторые частицы ведут себя странным образом, не так, как предполагает ведущая теория в физике.