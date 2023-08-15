Выживают при +50 и двумя метрами снега. Ученые открыли два новых вида кротов (фото)
Животные обитают в горах на востоке Турции и способны выживать в совершенно контрастных погодных условиях.
Исследователям не так часто удается идентифицировать новые виды млекопитающих и, тем не менее, им удалось обнаружить сразу два новых вида кротов, обитающих в горах на востоке Турции. Новые типы принадлежат к знакомой группе подземных млекопитающих, питающихся беспозвоночными и обитающих в Европе и Западной Азии, пишет Daily Mail.
Исследование проходило под руководством профессора Дэвида Билтона из Университета Плимута на счету которого идентификация почти 80 новых видов животных. Кроме того в исследовании приняли участие ученые из Университета Ондокуз Майис в Турции, Университета Индианы в США и Университета Плимута.
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Новые виды кротов были названы Talpa hakkariensis и Talpa davidiana tatvanensis. Ученые использовали передовые технологии ДНК и подтвердили, что эти животные биологически отличаются от других кротов. Оба они обитают в горных районах Турции, но самым удивительным кажется то, что животные способны выживать как при невероятной жаре в 50 °C, так и под двухметровым слоем снега зимой.
По словам Билтона, на первый взгляд может показаться, что новые виды весьма похожи на другие виды кротов, так как жизнь под землей накладывает свой отпечаток на животных — ограничение на эволюцию размера и формы тела. Тем не менее ученые настаивают, что открытие этих двух новых видов чрезвычайно важно.
Таким образом количество известных евразийских кротов увеличилось с 16 до 18 видов, при этом каждый из них имеет собственные отличные генетические и физические характеристики. В ходе данного исследования, ученые изучили размер и форму различных структур тела, используя передовой математический анализ. Это также позволило им включить в исследование образцы, собранные в 19 веке, которые до сих пор доступны в музейных коллекциях.
Далее ученые провели дополнительный анализ ДНК и подробно сравнили обнаруженные виды с уже известными, что позволило подтвердить их самобытность. В результате Talpa hakkariensis, обнаруженный в районе Хаккари на юго-востоке Турции, был признан совершенно новым видом кротов, тогда как Talpa davidiana tatvanensis, обнаруженный недалеко от Битлиса, признан как подвид Talpa davidiana, впервые описанный в 1884 году.
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