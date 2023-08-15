Выживают при +50 и двумя метрами снега. Ученые открыли два новых вида кротов (фото)

Животные обитают в горах на востоке Турции и способны выживать в совершенно контрастных погодных условиях.

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Исследователям не так часто удается идентифицировать новые виды млекопитающих и, тем не менее, им удалось обнаружить сразу два новых вида кротов, обитающих в горах на востоке Турции. Новые типы принадлежат к знакомой группе подземных млекопитающих, питающихся беспозвоночными и обитающих в Европе и Западной Азии, пишет Daily Mail.

Исследование проходило под руководством профессора Дэвида Билтона из Университета Плимута на счету которого идентификация почти 80 новых видов животных. Кроме того в исследовании приняли участие ученые из Университета Ондокуз Майис в Турции, Университета Индианы в США и Университета Плимута.

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Новые виды кротов были названы Talpa hakkariensis и Talpa davidiana tatvanensis. Ученые использовали передовые технологии ДНК и подтвердили, что эти животные биологически отличаются от других кротов. Оба они обитают в горных районах Турции, но самым удивительным кажется то, что животные способны выживать как при невероятной жаре в 50 °C, так и под двухметровым слоем снега зимой.

Новый вид кротов Talpa hakkariensis Фото: Ondokuz Mayıs University

По словам Билтона, на первый взгляд может показаться, что новые виды весьма похожи на другие виды кротов, так как жизнь под землей накладывает свой отпечаток на животных — ограничение на эволюцию размера и формы тела. Тем не менее ученые настаивают, что открытие этих двух новых видов чрезвычайно важно.

Таким образом количество известных евразийских кротов увеличилось с 16 до 18 видов, при этом каждый из них имеет собственные отличные генетические и физические характеристики. В ходе данного исследования, ученые изучили размер и форму различных структур тела, используя передовой математический анализ. Это также позволило им включить в исследование образцы, собранные в 19 веке, которые до сих пор доступны в музейных коллекциях.

Далее ученые провели дополнительный анализ ДНК и подробно сравнили обнаруженные виды с уже известными, что позволило подтвердить их самобытность. В результате Talpa hakkariensis, обнаруженный в районе Хаккари на юго-востоке Турции, был признан совершенно новым видом кротов, тогда как Talpa davidiana tatvanensis, обнаруженный недалеко от Битлиса, признан как подвид Talpa davidiana, впервые описанный в 1884 году.

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