Виживають за +50 і під двома метрами снігу. Учені відкрили два нові види кротів (фото)

Тварини мешкають у горах на сході Туреччини й здатні виживати в абсолютно контрастних погодних умовах.

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Дослідникам не так часто вдається ідентифікувати нові види ссавців, проте їм вдалося виявити одразу два нових види кротів, що мешкають у горах на сході Туреччини. Нові типи належать до знайомої групи підземних ссавців, які харчуються безхребетними й мешкають у Європі та Західній Азії, пише Daily Mail.

Дослідження проходило під керівництвом професора Девіда Білтона з Університету Плімута на рахунку якого ідентифікація майже 80 нових видів тварин. Крім того, в дослідженні взяли участь вчені з Університету Ондокуз Майіс у Туреччині, Університету Індіани в США та Університету Плімута.

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Нові види кротів були названі Talpa hakkariensis і Talpa davidiana tatvanensis. Вчені використовували передові технології ДНК і підтвердили, що ці тварини біологічно відрізняються від інших кротів. Обидва вони мешкають у гірських районах Туреччини, але найдивовижнішим здається те, що тварини здатні виживати як за неймовірної спеки в 50 °C, так і під двометровим шаром снігу взимку.

Новий вид кротів Talpa hakkariensis Фото: Ondokuz Mayıs University

За словами Білтона, на перший погляд, може здатися, що нові види вельми схожі на інші види кротів, оскільки життя під землею накладає свій відбиток на тварин — обмеження на еволюцію розміру і форми тіла. Проте вчені наполягають, що відкриття цих двох нових видів надзвичайно важливе.

Таким чином кількість відомих євразійських кротів збільшилася з 16 до 18 видів, при цьому кожен з них має власні відмінні генетичні та фізичні характеристики. Під час цього дослідження вчені вивчили розмір і форму різних структур тіла, використовуючи передовий математичний аналіз. Це також дало їм змогу включити в дослідження зразки, зібрані в 19 столітті, які досі доступні в музейних колекціях.

Далі вчені провели додатковий аналіз ДНК і детально порівняли виявлені види з уже відомими, що дало змогу підтвердити їхню самобутність. У результаті Talpa hakkariensis, виявлений у районі Хаккарі на південному сході Туреччини, визнали абсолютно новим видом кротів, тоді як Talpa davidiana tatvanensis, виявлений неподалік Бітліса, визнали підтипом Talpa davidiana, уперше описаного 1884 року.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії виявили дуже дивний новий вид акул: з рогами й зубами, як у людей.