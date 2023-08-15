Колонизация и геноцид. Первый контакт с инопланетянами может закончиться плохо для Земли

Ученые считают, что то, как человечество отреагирует на первый контакт с разумными инопланетянами, может определить дальнейшую судьбу нашего вида.

Похоже, что первый контакт с инопланетянами уже начался, считают американские ученые, которые занимаются поиском признаков внеземной жизни в рамках проекта SETI. На это указывают участившиеся сообщения о появлении НЛО, а также сообщения разных разоблачителей, которые утверждают, что инопланетяне не только существуют, но их космические корабли прячут в США от общественности. Но нужны фактические доказательства существования внеземной жизни и если они будут получены, то люди столкнутся с самым серьезным историческим вызовом, который изменит их жизнь. Ученые считают, что, то как человечество отреагирует на первый контакт с разумными инопланетянами, может определить дальнейшую судьбу нашего вида, пишет Space.

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Ученые считают, что первый контакт с инопланетянами – это не разовое событие, а длительный процесс, который возможно уже начался. Cейчас ученые из проекта SETI занимаются прослушиванием бескрайних просторов космоса, чтобы уловить сигналы, которые были бы признаком существования внеземных технологий. А это в свою очередь будет доказательством существования развитой внеземной разумной жизни.

Но никто до сих пор точно не понимает, какой будет встреча с настоящими инопланетянами и к чему это может привести. Например, если инопланетяне знают, что мы занимаемся прослушиванием их сигналов, то как они могут на это отреагировать? Могут ли инопланетяне посчитать нас угрозой для них или же примут нас за плохо развитую в технологическом плане цивилизацию?

Ученые считают, что, то как человечество отреагирует на первый контакт с разумными инопланетянами, может определить дальнейшую судьбу нашего вида Фото: BBC

По словам ученых, если провести параллели с историей, то может оказаться, что обнаруженная нами внеземная цивилизация может быть не совсем цивилизованной. Например, европейцы, прибывшие в Америку, считали местных жителей менее развитыми, и это привело к десятилетиям геноцида во время основания колоний на новом континенте.

"Мне кажется, что инопланетяне могут принять сам факт того, что мы пытаемся отследить их сигналы первой фазой контакта и это они воспримут не очень хорошо, ведь мы это делаем без их разрешения. Таким образом нас и нашу планету могут принять за тот самый новый мир, который можно и нужно колонизировать", — говорит Дэвид Шортер из Калифорнийского университета.

Ученые указывают на то, что в истории человечества многие первые контакты между разными культурами приводили к порабощению и геноциду более слабых участников такого контакта. Даже во время некоторых научных экспедиций их участники получали указание от своих правителей захватить как можно больше новых территорий. Таким образом можно предположить, говорят ученые, что инопланетяне также могут сначала исследовать нашу планету, а затем принять решение о ее колонизации и о порабощении человечества.

Поэтому нужно разработать этику общения с инопланетянами, чтобы быть готовыми к реальной встрече с ними. Это позволит показать, что мы не представляем для них угрозы и являемся достаточно развитой технологической цивилизацией, считают ученые.

Никто не может знать наверняка, каким будет взаимодействие с инопланетянами, хотя лучше использовать историю для того, чтобы понимать, что подобные факты могут случиться и в космических масштабах, говорят ученые.

Фокус уже писал о потенциальном развитии событий, которые произойдут после возможно катастрофы космического корабля инопланетян на Земле.