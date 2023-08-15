В Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика

Проблема с распространением микропластика на планете намного больше, чем кажется.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology, китайские ученые впервые обнаружили огромное количество частиц микропластика в сердце человека и его внутренних тканях. Пока неизвестно, как это влияет на работу сердца, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые в одной из больниц Пекина собрали образцы сердечной ткани у 15 пациентов, которым сделали операцию на сердце, также собрали образцы крови, взятые как до, так и после операции. С помощью различных методов визуализации, ученые обнаружили в большинстве образцов сердечной ткани от десятков до тысяч частиц микропластика.

Согласно исследованию, некоторые частицы микропластика попали в ткани во время хирургического вмешательства, но ученые нашли доказательства того, что очень много пластика попало в сердце еще до операции. По словам ученых, во всех образцах крови был обнаружен микропластик, но в крови, взятой после операции, эти частицы были меньшего размера и имели разный вид.

Исследуя образцы сердечной ткани ученые обнаружили 9 видов пластика в пяти типах тканей. Ученые считают, что этот микропластик попал в сердце еще до хирургического вмешательства. Ученые нашли микроскопические частицы пластика, который обычно используется в качестве небьющейся альтернативы стеклу, в тех типах тканей, в которых попадание инородных частиц исключается проведением операции. Также ученые обнаружили частицы полиэтилентерефталата, который используют при пошиве одежды и в создании пластиковых емкостей для пищи. Также был найден поливинилхлорид, который используют в строительстве.

По словам ученых, то, что им удалось впервые обнаружить микропластик в сердце человека вызывает большую тревогу. Теперь нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эти частицы попадают в ткани сердца и как они влияют на работу этого органа.

Появляется все больше свидетельств того, что микропластик становится все более распространенными явлением в организме человека. Воздействие микропластика на здоровье пока до конца не изучено, но скорее всего эти частицы не несут в себе ничего хорошего.

Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, были обнаружены не совсем обычные последствия COVID-19. В результате редкого осложнения после перенесенной болезни у мужчины ноги стали фиолетовыми.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что прогрессирование глаукомы вызывают клетки из кишечника. Исследование показывает, что в некоторых случаях работу глаз повреждают иммунные клетки, мигрировавшие из пищеварительного тракта.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.